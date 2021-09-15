banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum

GLOBAL KRİPTO PARA BORSASI FELİXO SERMAYESİNİ YÜKSELTTİ

Yatırımcıları kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde kripto varlıklarla buluşturan global kripto para borsası Felixo, sermayesini 10 kat artırarak 10 milyon TL’ye yükseltti.

İş Dünyası 15.09.2021, 13:39
GLOBAL KRİPTO PARA BORSASI FELİXO SERMAYESİNİ YÜKSELTTİ

Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yüksek güvenlikli altyapısıyla ön plana çıkan global kripto para borsası Felixo, ödenmiş sermayesini 10 kat artırarak 10 milyon TL’ye yükseltti. Sermaye artırımı hakkında konuşan Felixo Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Algan, “İçinde yeni nesil ödeme sistemlerini bulunduran ilk profesyonel platformlardan biri olan Felixo’da yatırımcıları kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde kripto varlıklarla buluşturuyoruz. 2021’i küresel hedeflerimiz doğrultusunda büyüme yılı olarak belirlemiştik. Bu planımıza uygun olarak sermayemizi 10 kat artırarak 10 milyon TL’ye yükselttik” dedi.

Felixo Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Algan

Yüksek güvenlikli altyapısıyla öne çıkan Felixo platformunun tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Felixo, Türkiye'de ilk dünyada sayılı olan soğuk cüzdan yazılımlarını oluşturarak kullanıcıların varlıklarını daha güvenli bir ortamda tutuyor. Kullanıcılar, Felixo ile kripto varlıklarını en güvenli ortamlarda çevrimdışı cüzdanlarda muhafaza ederken, düşük komisyon oranları ile alım-satım yapabiliyor.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0