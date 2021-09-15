GLOBAL KRİPTO PARA BORSASI FELİXO SERMAYESİNİ YÜKSELTTİ

Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yüksek güvenlikli altyapısıyla ön plana çıkan global kripto para borsası Felixo, ödenmiş sermayesini 10 kat artırarak 10 milyon TL’ye yükseltti. Sermaye artırımı hakkında konuşan Felixo Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Algan, “İçinde yeni nesil ödeme sistemlerini bulunduran ilk profesyonel platformlardan biri olan Felixo’da yatırımcıları kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde kripto varlıklarla buluşturuyoruz. 2021’i küresel hedeflerimiz doğrultusunda büyüme yılı olarak belirlemiştik. Bu planımıza uygun olarak sermayemizi 10 kat artırarak 10 milyon TL’ye yükselttik” dedi.

Felixo Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Algan

Yüksek güvenlikli altyapısıyla öne çıkan Felixo platformunun tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Felixo, Türkiye'de ilk dünyada sayılı olan soğuk cüzdan yazılımlarını oluşturarak kullanıcıların varlıklarını daha güvenli bir ortamda tutuyor. Kullanıcılar, Felixo ile kripto varlıklarını en güvenli ortamlarda çevrimdışı cüzdanlarda muhafaza ederken, düşük komisyon oranları ile alım-satım yapabiliyor.