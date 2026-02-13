Sitemizde 11.02.2026 tarihinde yayımlanan “Çuhadaroğlu’nun Ürettiği Yangına Dayanıklı Kapı Test Sırasında Neden Patladı?” başlıklı habere ilişkin olarak Çuhadaroğlu tarafından 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamında gönderilen düzeltme ve cevap (tekzip) metni tarafımıza ulaşmıştır.

İlgili metin, tarafımıza iletildiği şekliyle ve herhangi bir değişiklik yapılmaksızın aşağıdaki PDF bağlantısında kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Tekzip Yazısı Çuhadaroğlu 12.02.2026