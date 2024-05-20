İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Doğu Azerbaycan eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybettiklerini duyurdu. Haberde helikopterin dağlık bir araziye düştüğü ve olumsuz hava koşulları nedeniyle arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmada zorluk yaşadığı belirtildi. Öte yandan AKINCI İHA’sı tarafından enkazı tespit edilen helikopter parçalarının tamamen yandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran halkına, hükümetine en derin taziyelerimi iletiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başta İran İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükümetine, Sayın Reisi'nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası taziye mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet diliyorum. Başta İran İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükümetine, Sayın Reisi'nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız."

Aliyev’den İran'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle İran’a taziyelerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e taziyelerini iletti. Aliyev, “İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ve onlara eşlik edenlerin helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatlarını kaybetmesi haberi bizi derinden sarstı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin şahsında İran halkı, tüm hayatını ülkesine fedakarlıkla ve sadakatle hizmet etmiş seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun hatırası kalbimizde daima yaşayacaktır. Bu hüzünlü günde Yüce Allah'tan dost ve kardeş İran halkına sabır ve metanet diliyor, acınızı paylaştığımızı bildiriyoruz. Size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, tüm halkınıza şahsen kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına derin üzüntüyle başsağlığı diliyorum" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da “Trajik kaza sırasında hayatını kaybedenlerin tüm ailelerine ve yakınlarına derin üzüntüyle başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.