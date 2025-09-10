Rusya Liderliğini Korudu

Rusya Federasyonu, artış hızındaki yavaşlamaya rağmen 2 milyon 660 bin ziyaretçi ile açık ara birinci oldu. Rusların toplam pazardaki payı yüzde 24,3’e denk gelirken artış oranı yalnızca yüzde 0,84’te kaldı.

Almanya’da Hafif Düşüş

Almanya 2 milyon 200 bin ziyaretçi ve yüzde 20 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,34’lük küçük bir düşüş dikkat çekti.

İngiliz ve Polonyalı Turistler Artışta

İngiltere’den gelen turist sayısı 1 milyon 116 bine ulaştı ve yüzde 10,2 paya çıktı. İngiliz pazarında yüzde 0,54 oranında artış kaydedildi. Polonya da 913 bin ziyaretçi ile yüzde 8,3 pay aldı ve yüzde 0,82’lik artışla üçüncü büyük pazar konumunu korudu.

Ukrayna’da Sürpriz Toparlanma

Devam eden savaş ortamına rağmen Ukrayna’dan gelen turist sayısı yüzde 24 artarak 296 bine yükseldi. Litvanya yüzde 9,9 artış ve 158 bin ziyaretçi ile dikkat çekerken, Avusturya da yüzde 5 artışla 145 bin kişiyi Antalya’ya gönderdi. Moldova ve Belarus pazarlarında da küçük artışlar gözlendi.

Kazakistan ve Slovakya Geriledi

Kazakistan ve Slovakya’dan gelen ziyaretçi sayılarında ise sert düşüşler yaşandı. AKTOB, bu pazarlardaki gerilemenin önümüzdeki dönemde telafi edilmesi için tanıtım çalışmalarının artırılabileceğini belirtti.