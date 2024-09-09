Apple, yeni etkinliğiyle birlikte iPhone 16 modellerini tanıttı.

Apple bugün, Apple Intelligence için "sıfırdan inşa edildiğini" söylediği iPhone 16'yı duyurdu.

iPhone 16, fotoğraf ve video çekmeyi kolaylaştırmak için cihazın yan tarafında yeni bir kamera kontrol düğmesi içeriyor.

Apple buna 'Kamera Kontrolü' adını veriyor.

Daha önce iPhone 15 Pro'ya özel olan aksiyon düğmesi de iPhone 16'da da bulunuyor ve sessiz düğmesinin yerini alıyor.

EKRAN ÇİZİLMELERİNE KARŞI KORUMALI CAM

Apple, iPhone 16'nın ekranı çizilmelere karşı koruyan Apple'ın en sert camını içerdiğini söyledi.

iPhone 16, 6,1 inç ekran boyutuna sahip. iPhone 16 Plus ise 6,7 inç ekrana sahip.

Yeni Kamera Kontrol düğmesi dokunmaya duyarlı.

Bir fotoğraf çekmek için Kamera Kontrolüne basabilir veya yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için parmağınızı Kamera Kontrolü boyunca kaydırabilirsiniz.

Apple ayrıca Kamera Kontrolü üzerinden hızlıca erişilebilen yeni görsel yapay zeka özelliklerini de kullanıma sunuyor.

SERAMİK KALKAN

iPhone 16'nın yan tarafında yeni bir ayrılmış kamera düğmesinin yanı sıra çizilmelere ve düşmelere karşı koruma sağlayan yüzde 50 daha güçlü bir seramik kalkan bulunuyor.

A18 İŞLEMCİ



Apple bugün, daha hızlı yapay zeka performansı için altı çekirdekli CPU, beş çekirdekli GPU ve on altı çekirdekli Neural Engine içeren yeni A18 çipini duyurdu.

Apple ayrıca A18'in veri trafiğini olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için yeni bir bellek alt sistemine sahip olduğunu söyledi.

Apple, A16 Bionic çipe sahip iPhone 15 ile karşılaştırıldığında, A18 çipin tek çekirdekli CPU performansında yüzde 30'a varan bir artış sağladığını söylüyor.

DAHA UZUN PİL ÖMRÜ

Apple ayrıca çipin verimlilik kazanımları ve daha büyük bir dahili pil sayesinde kullanıcılar için daha uzun pil ömrü vaat etti.

Ancak sunum sırasında bu iddiayı destekleyecek belirli rakamlar açıklanmadı.

YAPAY ZEKA "APPLE INTELLIGENCE"



Apple bugün Apple Intelligence'ın Ekim ayından itibaren iOS 18.1 ile birlikte beta sürümüne başlayacağını duyurdu.

Apple Intelligence paketinin ilk özellikleri ABD'deki İngilizce kullanıcılarına özel olacak.

Apple, Apple Intelligence'ı zaman içinde daha fazla dilde kullanıma sunacak.

Şirket Aralık ayında Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'taki İngilizce lehçeleri için destek ekleyecek.

Apple, Apple Intelligence'ı 2025 yılında Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca olarak kullanıma sunmayı taahhüt etti.

HANGİ CİHAZLARDA KULLANILACAK?

Apple Intelligence kullanıma sunulduğunda iPhone 15 Pro, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek.

M1 veya üzeri sürümlere sahip Mac veya iPad kullanıcıları da Apple Intelligence özelliklerine erişebilecek.

Apple, Apple Intelligence'ın hangi bölümlerinin ne zaman kullanıma sunulacağını resmi olarak teyit etmedi.

Söylentiler, Genmoji ve Image Playgrounds gibi görüntü oluşturma işlevlerinin Aralık ayında kullanıma sunulacağını gösteriyor.

IPHONE 16 VE 16 PLUS FİYATI



ABD FİYATI;

iPhone 16 128 GB: 799 DOLAR

iPhone 16 Plus 128GB: 899 DOLAR

IPHONE 16 PRO VE PRO MAX



Apple, özünde "Apple Intelligence" ile tasarlanan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'i resmi olarak tanıttı.

iPhone 16 Pro yeni bir tasarım, daha büyük ekranlar ve daha fazlasını sunuyor.

Pro ve Pro Max cihazlarında her zamankinden daha ince çerçeveler olduğu, ProMotion, Always-On Display'i desteklediği ve çizilmelere karşı koruma sağlamak için seramik kalkanı olduğu kaydedildi.

Ayrıca daha güçlü ve çizilmeye karşı daha dayanıklı olan 5. Sınıf Titanyum kullanıyorlar.

Pro için dört renk bulunuyor; Siyah, beyaz, doğal ve yeni bir "çöl titanyumu".

EN İYİ BATARYA ÖMRÜNE SAHİP CİHAZI

Apple, iPhone 16 Pro Max'in şimdiye kadarki en iyi batarya ömrüne sahip cihazı olduğunu söyledi.

48 MP FUSION KAMERA



iPhone 16 Pro daha fazla çözünürlük ve kontrol getiriyor. Ayrıca hareketli nesnelerin keskin görüntüleri için daha fazla önbelleğe sahip 48 megapiksel Fusion Kamera'ya sahip.

ULTRA GENİŞ KAMERA 48 MP

iPhone 16 Pro, dört piksel sensörlü yeni bir 48MP ultra geniş kameraya ve daha önce olduğu gibi 12MP 5x telefoto kameraya sahip.

4K 120 FPS VİDEO

Ayrıca Apple, iPhone 16'nın Pro modellerinin 4K 120 FPS video çekimi yapabileceğini açıkladı.

iPhone 16 Pro, işleri iyileştirmek için donanım, yazılım ve zekayı bir araya getiriyor.

Cihaz üzerinde vokal ve akustik kayıtlar için harika olan dört adet "stüdyo kalitesinde" mikrofon bulunuyor.

iPhone 16 Pro ayrıca Uzamsal Ses kaydını da destekleyecek

APPLE WATCH SERIES 10



Apple yeniden tasarlanan Apple Watch'u duyurdu.

Tim Cook, bir Apple Watch için şimdiye kadarki en büyük ekranlara ve en ince kasaya sahip olduğunu söyledi.

Apple Watch Series 10 ekranı Apple Watch Ultra modellerinden daha büyük olduğu açıklandı.

Apple Watch Series 10, daha iyi açılar ve daha parlak bir görüntü için yeni bir "geniş açılı OLED ekrana" sahip.

Yeni ekranın açılı bakıldığında diğer akıllı saatlere kıyasla yüzde 40 daha parlak olduğu kaydedildi.

Apple Watch Series 10 için yeni bir Rose Gold ve gümüş alüminyum renkeri de bulunuyor.

SUYA DAYANIKLI

Yeni Apple Watch modelleri aynı zamanda suya daha dayanıklı ve artık 20 metre derinliğe kadar yüksek hızlı su sporları için sertifikalı

S10 ÇİPİ

Series 10, cihazdaki çarpışma algılama gibi yapay zeka görevlerini yerine getiren 4 çekirdekli Neural Engine'e sahip yeni bir S10 çipi içeriyor.

Ayrıca gürültülü ortamlarda telefon görüşmelerini iyileştirmek için yeni bir sinir ağı da var.

HIZLI ŞARJ



Apple Watch Series 10 daha hızlı şarj özelliğine sahip. 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek.

UYKU APNESİ TESPİT EDECEK

Sağlık özellikleri söz konusu olduğunda, Apple Watch Series 10, uyurken nefes alıp vermenin tekrar tekrar durduğu ve başladığı bir rahatsızlık olan uyku apnesini tespit edebiliyor.

Apple Watch Series 10, uyku izleme özelliğine dayanarak kullanıcının uyku apnesi olup olmadığını belirleyebiliyor.

Apple, uyku apnesi işlevi için FDA onayının yakında alınacağını söylüyor.

Bu özellik yalnızca Series 10'a özel değil: Ultra 2 ve Series 9'a da geliyor. Bu harika.

ABD FİYATI BELLİ OLDU

Apple Watch Series 10, 20 Eylül'den itibaren 399 dolardan başlıyor

APPLE WATCH ULTRA 2



Apple, Watch Ultra 2'nin yeni saten siyah titanyum versiyonunu duyurdu.

Ultra 2'de tasarım değişmedi, yalnızca biraz daha hızlı bir çip, daha parlak bir ekran ve geliştirilmiş ultra geniş bant teknolojisi sunuldu.

Bu yılın Apple Watch Series 10'u Ultra ile aynı ekran boyutunu sunuyor.

Bununla birlikte, mevcut model için yeni bir siyah titanyum seçeneği, şirket için olası bir satış rotası sunuyor.

Apple, kaplamanın çizilmeye karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandığını söylüyor.

Titanyum Milanese kayışı ve Hermes kayışı da dahil olmak üzere yeni kayışlar da duyuruldu.

20 Eylül'den itibaren genel satışa çıkacak olan Ultra 2'nin fiyatı 799 dolardan başlıyor.

AIRPODS 4



Apple'ın yeni AirPods 4 modelleri tanıtıldı.

AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME ÖZELLİĞİ

Toplamda 30 saat çalma süresi bulunan kulaklığn aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacağı kaydedildi.

Güncellenen akustik mimari sayesinde Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses ile daha iyi bas ve daha net tizler elde ediliyor.

USB-C ŞARJ GİRİŞİYLE GELİYOR

Öte yandan AirPods 4 USB-C şarj girişiyle birlikte çıkış yapıyor.

Ses izolasyonu olan modeller 179 dolardan satışa çıkacakken, ses izolasyonu bulunmayan modeller ise 129 dolardan satışa çıkacak.

AIRPODS MAX



Apple AirPods Max yeni renk varyasyonlarına ve USB-C'ye kavuşuyor.

Kulaklık 549 dolardan satışa çıkacak. Bugün ön siparişe açılacak AirPods Max, 20 Eylül'de genel satışa sunulacak.

USB-C ve yeni renk seçenekleri dışında cihazın eski versiyonuna kıyasla yeni bir özellik bulunmuyor.

AIRPODS PRO 2



Apple, AirPods Pro 2 sahipleri için bir yazılım güncellemesi olarak gelen işitme sağlığıyla ilgili bazı yeni özellikleri duyurdu.

Bu özellikler arasında, gürültülü ortamlarda pasif gürültü engelleme sunan bir işitme koruma modunun varsayılan olarak etkinleştirilmesi de yer alıyor.

İŞİTME CİHAZI MODUNU DUYURDU

Apple ayrıca bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak bir yazılım güncellemesinin parçası olarak "klinik sınıf" bir işitme cihazı modunu da kullanıma sunuyor.

İlk olarak, kullanıcılar klinik olarak onaylanmış bir işitme testine girebiliyor.

İşitme testinde AirPods ve iPhone kullanılıyor ve kullanıcı tarafından beş dakikadan kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor.

İşitme testinizin sonucu Sağlık uygulamasında güvenli bir şekilde görüntüleniyor.

İşitme kaybı tespit edilirse, işitme cihazı modu kullanılabilir.