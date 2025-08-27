Wyatt, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bekarım, çocuğum yok ve yalnızım. Feminist hareket beni hayal kırıklığına uğrattı, benimle birlikte bütün bir nesli de. Elli yaşlarımızın ortasındayız, iyi eğitim almış çalışan kadınlarız ama hayatlarımızda bir boşluk var. Hepimiz bekarız ve çocuğumuz yok.”

Her pazartesi Londra’da arkadaş grubuyla bir restoranda buluştuklarını aktaran Wyatt, ortak noktalarının “yalnızlık” olduğunu belirtti. Gazeteci, Britanya’da ellili yaşlarındaki kadınlardan her on kişiden birinin hiç evlenmediğini ve yalnız yaşadığını vurgulayarak bunun “acı verici ve sağlıksız” bir durum olduğuna dikkat çekti.

55 yaşındaki arkadaşı Sally ise feminist hareketin kadınlarda erkeklere karşı düşmanlık geliştirdiğini savunarak şu sözleri paylaştı:

“Bir kadın olarak hep istenmeyen biri olduğumu hissettim çünkü feminist hareket bize geleneksel kadının erkeklerin bizi kontrol altında tutmak için uydurduğu bir klişe olduğunu öğretti. Bu yüzden erkeklere karşı bir düşmanlık geliştirdim ve onları kendimden uzaklaştırdım. Şimdi bunun bedelini ödüyorum. Açıkça söylüyorum: Bu kültürü yeniden gözden geçirmenin ve geleneksel kültüre dönmenin zamanı geldi.”

Wyatt, feminist hareketin yeniden sorgulanması gerektiğini belirterek, gelecek nesillerin aynı hayal kırıklığını yaşamaması gerektiğini dile getirdi.