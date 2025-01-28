“Hak Yemem, Hakkınızı da Yedirmem”

Göreve başladığı ilk günden bu yana hizmet anlayışından ödün vermediğini vurgulayan İmamoğlu, projelerinin iktidar tarafından engellendiğini belirtti. "Hizmetlerimizi engellemeye çalışanların taktiği belli: 'Biz yapamıyoruz, yapana da engel olalım.' Ancak kimse bizi yıldıramaz. Kimse bizi bu yoldan döndüremez," diye konuştu.

İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına da değinerek, arkadaşlarının bir an önce aralarına dönmelerini temenni etti.

Bahçeli’ye Yanıt: “Kararlı ve Coşkulu Bir Karadenizliyim”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İmamoğlu’na yönelik “Cumhurbaşkanı adayı olabilecekse yüz bin imzayla çıksın meydana” sözlerine de yanıt veren İmamoğlu, "Ben bir Trabzon evladı olarak milletine ve vatanına hizmet etmekte kararlı, coşkulu bir Karadenizliyim" dedi. Türkiye’nin her bölgesinin ve vatandaşının kendisi için eşit derecede değerli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Allah’ım beni doğduğum topraklarda yaşayan insanlara da mahcup etme" şeklinde dua ettiğini ifade etti.

“İstanbul’da Başlayan Kıvılcım Büyüyecek”

Konuşmasının devamında İmamoğlu, İstanbul’da başladıkları hizmet kıvılcımının tüm Türkiye’yi aydınlatacağına inandığını söyledi:

"Bu toprağın her köşesindeki insana inanıyorum. İstanbul’da başlayan kıvılcım büyüyecek ve tüm milletimizi aydınlatacak. Hak yemem, hakkınızı da yedirmem dedim. Yola çıkışımızın felsefesi budur."

İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir avuç insanı alır, götürür, ortadan kaldırır ve milletine yol açar. Bu duyguyla çalışmaya devam edeceğiz. Kimse bizi yıldıramaz. Kimse bizi bu yoldan döndüremez."

Temel Atma Töreni ve Projeye Dair Bilgiler

İSKİ Küçükçekmece Çevre Projesi’nin temel atma törenine katılan İmamoğlu, projenin İstanbul için önemli bir adım olduğunu belirtti. Çevre yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden İmamoğlu, İstanbul halkına hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.