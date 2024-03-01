Koç ile birlikte kameraların karşısına geçip, ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, gazetecilerden gelen, “Rakibiniz Murat Kurum ile karşılıklı bir TV programına katılır mısınız? Bir davetiniz var mı Sayın Kurum’a” sorusuna, “Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince, bazen çok karmaşık cevaplar verebilir ama ben net söyleyeyim. Medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki ‘evet’ derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışılacak bir tarafı yok” yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a ziyarette bulundu. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen buluşma sonrasında İmamoğlu ve Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin, İstanbul için dünyanın en önemli markalarından biri olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “İstanbul'u güçlü yapan, Fenerbahçe gibi kulüplerimiz. Diğer markalarımız da bizi yukarıya taşıyan dünya ölçeğinde markalarımız. Bu bağlamda iş birliğimizi her zaman en güçlü tutmak gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“BU KENTİN MARKALARINI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ”

Koç ile yerel seçimler öncesinde, geçen dönemin minik bir özetini ve önümüzdeki sürece dönük düşüncelerini paylaştıklarını aktaran İmamoğlu, “Neler yaptık ve bundan sonra neler yapmayı arzuluyoruz; kendilerine ifade ettik. Spor, İstanbul için çok özel bir yerde. Bu konuda çok özel, ulusal, uluslararası ve şehir bünyesinde adımlar attık. Markalarını büyütmek istiyoruz bu kentin, spor adına. Etkinlikler noktasında söylüyorum özellikle. Bu bağlamda 2027 Avrupa Oyunları konusundaki yolculuğumuzda artık son noktaya gelmiş durumdayız. Bu konuda, Milli Olimpiyat Komitesi’nin oluruyla, süreci noktalayacak hale gelmiş durumdayız. Yine 2036 Olimpiyatları’na dair, göreve geldiğimizin ilk yılından hemen sonra İrade beyanımızı ortaya koymuştuk ve bu yönde de yoğun çalışmalarımız sürüyor. Ki o çalışmalarımızla ilgili de daha önce Fenerbahçe kulübümüzü yine ziyaret etmiştim. Görüş alışverişinde bulunmuştum” şeklinde konuştu.

“FENERBAHÇE’NİN SADECE BİRKAÇ BRANŞ DEĞİL, HER BRANŞTA VARLIĞINI GÖSTERİYOR OLMASI İSTANBUL'UMUZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

“Bu tarz atılımlar, milli meselelerdir; dünya ölçeğinde etkinlik ve bir arada olma meseleleridir” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunun partileri olmaz; kurumları, kuruluşları olmaz. Hep birlikte hareket edilir. Bu bilinçle yürüyoruz. İnşallah önümüzdeki beş yıllık sürecin de en güçlü spor faaliyetlerinin, sporda birlik beraberliğin, sporda güzelliğin yaşandığı bir şehir oluruz. Bizim için önemli bir ruh. Bu noktada Fenerbahçe Kulübü'nün sadece birkaç branş değil, her branşta varlığını gösteriyor olması İstanbul'umuz için çok değerli. Olimpiyat adımları için çok değerli. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün faaliyetlerini, özellikle paralellik tarafıyla, olimpik tarafıyla güçlendirerek, amatör branşlarda daha çok tabana yaygın çalışmalarıyla yol yürüyoruz. Bu alanda da dayanışma içinde olmamız, kulüplerimizin birbirini tamamlayıcı adımlar atıyor olması değerli. Fenerbahçe kulübümüzün, geçenlerde galasında bulunduğum çok güzel bir film izlemiştim. Türk spor tarihinin çok özel sayfalarını doldurmuş bir kulübümüz. İnşallah yüzyıllar boyu hem şehrimize hem Türk sporuna yüce hizmetlerini devam ettirsin. Başarılar dilerim.”

KOÇ: “İNŞALLAH İSTANBUL'UN OLİMPİYAT HAZIRLIKLARI HEM DEVLETİMİZİN HEM BELEDİYEMİZİN LİDERLİĞİNDE MUVAFFAK OLACAK BİR HEDEF OLUR”

Fenerbahçe Başkanı Koç da ziyaretinden dolayı İmamoğlu’na teşekkürlerini sunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Zaferin Rengi filminin galasına teşrif ettiğiniz için de özellikle teşekkür ederim. Olimpiyat ruhu, olimpiyat hedefiyle ilgili de dediğiniz gibi, o milli bir mesele. Dünyanın en güzel ve özel şehrine inşallah devletiyle, iktidarıyla, belediyeyle bu hedefe hep beraber ulaşırız. Sonuçta olimpiyatlar, sadece bir şehre değil, ülkeye çok büyük marka değeri katıyor, itibar katıyor. Bir seçim dönemine daha giriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, inşallah bu seçim hem ülkemiz için hem İstanbul'umuz için hem de Kadıköy'ümüz için hayırlı uğurlu olur. Bir demokrasi şöleni içinde geçer. Ülkemize yakışır bir seçim olur. Seçim sonuçları da hayırlı uğurlu olur diyorum. Biliyorsunuz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; gerek valiliğimizde, gerek belediyelerimizle, spor konularımıza yakın çalışıyoruz, iş birliği yapıyoruz. Biz, spor konusunda her türlü iş birliğine açığız. Tabii sizle bir konuda yarışıyoruz Sayın Başkan. Biz, olimpiyatlara en çok sporcuyu yollayan kulüp olmakla iftihar ediyoruz. Geçen olimpiyatlarda aşağı yukarı yüzde 22’lik bir kotaya tekabül etti Fenerbahçeli sporcular. Ama engelli oyuncuları eklediğimiz zaman, siz en çok sporcuyu yolluyorsunuz. Orada da aramızda böyle bir yarış var. İnşallah İstanbul'un olimpiyat hazırlıkları da hem devletimizin hem belediyemizin liderliğinde muvaffak olacak bir hedef olur. İstanbul'da da çok çok yakışır. Herhalde dünyada da ilk defa olimpiyatlar iki kıtada aynı anda yapılacaktır. Onun için de sizlere, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

İMAMOĞLU’NDAN KURUM’A “TV’DE KARŞILIKLI PROGRAM” YANITI: “DAVETİYE DEYİNCE, SAYIN KURUM BAZEN ÇOK KARMAŞIK CEVAPLAR VEREBİLİR AMA…”

Koç, açıklamaların ardından İmamoğlu’na, sırtında adı yazan, 34 numaralı, Cumhuriyetin 100. yılı için özel üretilmiş Fenerbahçe formasını takdim etti.

İmamoğlu, gazetecilerden gelen, “Dün bir televizyon programında rakibinize, bir TV programında karşı karşıya gelip gelmek istemediği soruldu. Karşılıklı projeleri konuşmak adına böyle bir programa nasıl bakarsınız? Bir davetiniz var mı Sayın Kurum’a” sorusuna, “Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince, bazen çok karmaşık cevaplar verebilir ama ben net söyleyeyim. Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki ‘evet’ derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışılacak bir tarafı yok” yanıtını verdi.