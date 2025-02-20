Yılmaz, "İlk hasadımızı yaptık. Normalde açık alanda nisan ortasında hasat yapılırdı ama serada yetiştirdiğimiz için bu yılı erken başlattık. Şu an 40’a yakın seramız var. Bu sayıyı artırmamız gerekiyor çünkü yurt dışından gelen talebe yetişmekte zorlanıyoruz. İhracat yapıyoruz, ancak tek başıma olduğum için üretimi artırmamız şart" dedi.

Eriğin kilosunun 8 bin TL olduğunu belirten Yılmaz, "Yurt dışından ciddi talep var ama maalesef yetiştiremiyorum. Eğer üretim artarsa, bu talebi daha iyi karşılayabiliriz" diye konuştu.