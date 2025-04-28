Altun, 27 Nisan 2007’deki e-muhtıranın, askeri darbeci zihniyetin bir ürünü olarak, Türk demokrasisine ve halkın iradesine yönelik büyük bir saldırı olduğunu belirtti. "Bu saldırı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sivil siyasete inanan cesur insanların dik duruşu ve milletin desteğiyle akamete uğratılmış, bu tarih Türk demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur" şeklinde konuştu.

İletişim Başkanı, Türkiye’nin artık vesayet odaklarının ya da darbecilerin istediği gibi hareket edebileceği bir ülke olmadığının altını çizerek, "Türkiye, milli iradenin korunduğu, içeride ya da dışarıda başka herhangi bir odağın tahakkümü altına girmediği güçlü bir demokrasidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin daha güçlü, bağımsız ve demokratik bir gelecek için mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Altun, bu mücadelenin Türkiye’nin geleceğine daha bağımsız, demokratik ve güçlü bir ülke bırakma hedefiyle devam edeceğini sözlerine ekledi.