1945 yılında İstanbul'da doğan Çamdibi, 1967'de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun oldu. Eğitim hayatının ardından bir süre öğretmenlik ve okul yöneticiliği yaptıktan sonra, 1977'de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'ne asistan olarak girdi. 1983 yılında "Şahsiyet Terbiyesi ve Gazâlî" başlıklı doktora teziyle öğretim görevlisi unvanını aldı. 1994'te doçent, 2001 yılında ise profesör oldu. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.

Prof. Dr. Çamdibi, akademik kariyeri boyunca din eğitimi ve ahlak konularında önemli eserler kaleme aldı. Başlıca kitapları şunlardır:

"Şahsiyet Terbiyesi ve Gazâlî"

"Eğitim İlkeleri ve Rehberlik"

"Güzel Ahlak ve İnsan İlişkileri"

"Din Eğitiminde İnsan ve Hayat"

"Din Eğitiminin Temel Meseleleri"

Cenaze namazı, 27 Şubat 2025 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak ve ardından defnedileceği öğrenildi.

Prof. Dr. H. Mahmut Çamdibi'nin vefatı, akademik camia ve öğrencileri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.