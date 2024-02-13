Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 15,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) değişmedi.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,6 arttı

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 azaldı, yakıtlarda yüzde 31,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 6,5 azaldı

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5 azaldı, yakıtlarda yüzde 22,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 4,8 azaldı

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2 arttı, yakıtlarda yüzde 4,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 6,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2023 Kasım ayında 152,2 iken 2023 Aralık ayında yüzde 6,5 oranında artarak 162,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2022 yılı Aralık ayında 159,2 iken 2023 yılı Aralık ayında yüzde 5,7 oranında artarak 168,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2023 Kasım ayında 123,3 iken 2023 Aralık ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 122,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2022 yılı Aralık ayında 132,3 iken 2023 yılı Aralık ayında yüzde 1,6 oranında azalarak 130,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2023 yılı Aralık ayında 87,0 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Aralık ayında 82,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,6 puan artarak, 2023 yılı Aralık ayında 87,0 oldu.