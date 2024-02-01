Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapması, vatandaşların güvenli liman arayışlarını değiştirdi. Altının geleneksel olarak güvenli liman olarak görülmesine rağmen art arda yapılan faiz artırımları, altın talebini azalttı. Bu durum, Kapalıçarşı esnafının işlerini olumsuz etkiledi. Yatırımcılar faize yönelirken altın, yatırım araçları sıralamasında alt sıralara geriledi.



''Faiz artırımları sonrasında altına talep düştü''

Altın fiyatları ve altına olan talebe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı’da kuyumcu olan Anıl Şengül, ''ABD Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. Altında dalgalanma olmadı. Karar sonrası ons altın 2 bin 45 doları gördü, bugün 2 bin 32 dolar civarında. Son dönemde altına yatırım yapanlar azaldı. Faiz artırımları sonrasında altına talep düştü. Halkımız daha çok faize parasını yatırıyor. Altın uzun vade yatırım aracıdır, güvenli limandır. Şu an altına talep olmadığı için de fiyatlarda gerileme var. Bu fiyatlar bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir'' dedi.



Ons fiyatının küresel ölçekte yaşanan gelişmelerden etkilendiğini de belirten Şengül, ''Geçtiğimiz günlerde İran - ABD gerilimi olmuştu. Enflasyon sorunu da dünyada yaygın olarak görülüyor. Küresel ölçekte bu gibi olaylar altının ons fiyatını etkiliyor. Şu anda gram altın Kapalıçarşı’da 2 bin 50 lira, çeyrek altın 3 bin 380 lira, tam altın 13 bin 470 liradan satılıyor’’ diye konuştu.