AK Parti İBB Meclis Grubu adına açıklama yapan Gökkuş, toplu ulaşım ücretlerinin yıllardır üç temel parametreye göre belirlendiğini hatırlattı: asgari ücretteki değişim, enflasyondaki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki hareketler. Ocak ayında UKOME kararıyla yüzde 35’lik bir artış yapıldığını ve bilet fiyatlarının 20 liradan 27 liraya yükseltildiğini hatırlatan Gökkuş, “Bu artış, mevcut giderleri fazlasıyla karşılamaktadır. Bugün yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep yoktur” diye konuştu.

“Toplu Taşıma Belediyelerin Sorumluluğudur”

Gökkuş, toplu ulaşımın yerel yönetimlerin en temel hizmetlerinden biri olduğunu vurgulayarak, belediyelerin maliyetleri vatandaşın sırtına yüklemek yerine öz kaynaklarıyla sübvanse etmesi gerektiğini söyledi. AK Parti döneminde bu uygulamanın hep sürdüğünü ifade eden Gökkuş, “Bugün yapılmak istenen zam, halkın cebinden alınacak haksız bir yüktür. Buradan açıkça soruyoruz: Siz bu zamla kimi sübvanse edeceksiniz? İETT’yi mi, esnafı mı, yoksa belediyeden ihale alıp sonra iflas eden yandaş şirketleri mi?” dedi.

İBB yönetimine seslenen Gökkuş, “İstanbulluya yeni bir yük bindirmeyin. Yönetim zafiyetinizin bedelini vatandaşımıza ödetmeyin. Biz, AK Parti Grubu olarak, İstanbul halkının yanındayız. Vatandaşımızın hakkını, alın terini, cebindeki son kuruşuna kadar korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.