Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Horozköy'de vatandaşlarla bir araya gelerek 50. Yıl Mahallesi'nde yapılması planlanan Yılmaz Güney Etkinlik Merkezi Projesi'ni tanıttı. Çok amaçlı olarak tasarlanan merkez; düğün salonu, kafeterya, etkinlik alanları ve otoparkıyla bölgenin önemli bir ihtiyacına yanıt verecek.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Horozköy'de vatandaşlarla bir araya gelerek bölgeye kazandırılması planlanan Yılmaz Güney Etkinlik Merkezi Projesi'ni tanıttı. Mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Balaban, projenin detaylarını paylaşarak vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi. Başkan Yardımcısı Yusuf Ataç'ın da katıldığı toplantıda, 50. Yıl Mahallesi'nde yapılması planlanan Yılmaz Güney Etkinlik Merkezi'nin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirten Başkan Balaban, merkezin sosyal ve kültürel yaşamı canlandıracak çok amaçlı bir tesis olarak hizmet vereceğini ifade etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Belediye Başkanı Balaban, Yunusemre'nin her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, Yılmaz Güney Etkinlik Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte Horozköy ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların önemli bir sosyal yaşam alanına kavuşacağını söyledi. Başkan Semih Balaban konuşmasında, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın taleplerini dikkate alarak projeler üretiyoruz. Yılmaz Güney Etkinlik Merkezi de mahalle sakinlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda planlandı. Tamamlandığında Horozköy'e değer katacak önemli bir yatırım olacak.' Başkan Yardımcısı Yusuf Ataç da projenin detayları hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Toplam 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde tasarlanan merkezde, mahalle sakinlerinin düğün, toplantı, kültürel etkinlik ve çeşitli organizasyonlarını gerçekleştirebileceği alanlar yer alacak. Proje kapsamında 450 kişi kapasiteli düğün salonu, 250 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı salon, 200 metrekare kapalı ve 250 metrekare açık teras alanına sahip kafeterya ile 30 araç kapasiteli kapalı otopark ve ilave açık otopark alanları bulunacak.