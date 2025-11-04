Honda’nın elektrikli mobilite vizyonunun yeni temsilcisi WN7, 140 km’nin üzerindeki menzili ve yenilikçi tasarımıyla fuarın yıldızları arasında yerini alıyor. Honda E-Clutch teknolojisini beş modelinde (XL750 Transalp, CB750 Hornet, NX500, CBR500R ve CB500 Hornet) sunmaya hazırlanıyor. Honda’nın yeni logosunu taşıyan EV markası ve geleceğin amiral gemisi modellerine ilham verecek olan V3R E-Compressor prototipi de ilk kez sahneye çıkıyor.

Avrupa’nın en büyük motosiklet fuarı EICMA, 4–9 Kasım 2025 tarihleri arasında İtalya’nın Milano kentinde Honda’nın katılımıyla kapılarını açıyor. Honda, 2026 model yılındaki geniş ürün yelpazesini ve çok sayıda yeniliğini tanıtıyor. Markanın elektrikli mobilite vizyonunu temsil eden WN7, fuarın öne çıkan modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Honda ayrıca yeni V3 motorunun yer aldığı V3R 900 E-Compressor prototipini de sergiliyor. İlk kez fuarda motosiklet tutkunlarının beğenisine sunulan bu prototip, motor teknolojisindeki gelişimi ve yeni şasi tasarımını gözler önüne seriyor. Farklı sürücü profillerine yenilikçi teknolojiler sunmaya devam eden Honda, E-Clutch teknolojisini ürün gamındaki en popüler beş modele ekleyerek bu vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor. Honda mühendisliğiyle geliştirilen teknolojiler ve insan odaklı tasarımlarıyla öne çıkan Honda, herkes için erişilebilir mobilite çözümleri sunmayı hedefliyor.

Honda’dan yeni teknolojisinin ilk prototipi: V3R 900 E-Compressor

EICMA 2024'te sergilenen V3 içten yanmalı motor konseptinin geliştirilmiş versiyonu olan V3R 900 E-Compressor prototipi ilk kez bu yıl fuarda sahneye çıkıyor. Motosiklet dünyasında bir ilk olan bu prototip, elektrikli kompresöre sahip yeni bir V3 motorla donatılıyor. Su soğutmalı, 75 derece açılı V motor, 900 cc hacmiyle standart 1200 cc sınıfındaki motorlarla karşılaştırılabilir güç üretiyor. Her motor devrinde hassas bir tork üretimi sağlayan elektrikli kompresör, motor gücünün daha dengeli ve kararlı biçimde yönetilmesine olanak tanıyor.

Prototip, Honda’nın “raysız hız treni” konsepti kapsamında, heyecan ve iç huzuru bir arada sunan bir model yaratma vizyonunun somut bir göstergesi olarak sunuluyor. Gövdede asimetrik yan paneller kullanılırken; yakıt deposunda yer alan logo, gelecek yıldan itibaren üst seviye modellerde kademeli olarak tanıtılacak yeni Honda Amiral Gemisi Wings logosu tasarımını taşıyor. Modelin geliştirme süreci, sürüş keyfi ve yüksek performansı bir arada sunma hedefiyle devam ediyor.

Honda E-Clutch teknolojisi ürün gamına yayılıyor

Honda’nın yenilikçi E-Clutch teknolojisi, ürün gamında hızla yayılıyor. İlk olarak 2024 yılında 4 silindirli orta hacimli CBR650R ve CB650R modellerinde tanıtılan sistem, sonraki adım olarak scrambler segmentinde CL250 modelinde sunuldu. Devam eden süreçte de E-Clutch seçeneği, beş modelin vites opsiyonlarında yer almaya başlayacak. Honda mühendisleri tarafından geliştirilen E-Clutch teknolojisi, geleneksel hızlı vites değiştirme sistemlerinden daha hızlı, akıcı ve hassas çalışarak sportif sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Hareket etme, durma ve vites değiştirme sırasında debriyaj kolu kullanma gerekliliğini ortadan kaldıran sistem, sürüşü hem daha kolay hem de daha eğlenceli hale getiriyor. Sürücü, sadece vites pedalına basarak geçiş yapabiliyor; ayrıca istenirse debriyaj kolu manuel kullanım için devreye alınabiliyor.

E-Clutch seçeneği yeni eklenen Transalp ve Hornet modellerinde, elektronik gaz kelebeğiyle birlikte ilk kez kullanılan E-Clutch sistemi dikkat çekiyor. Transalp’te vites küçültme sırasında gaz açarak motor devrini arka tekerlek hızına uyumlayan sistem, daha yumuşak, dengeli bir geçiş sağlanırken; arazide arka tekerlek patinaj yaptığında vitesin yumuşak biçimde yükseltilmesi de performansa katkı sağlıyor. E-Clutch teknolojisinin ilk kez CB500 Hornet, NX500 ve CBR500R gibi üç popüler 500 cc modelinde de opsiyonel olarak sunulması planlanıyor.

Honda’nın elektrikli motosiklet ailesi büyüyor: WN7

EICMA'da dünya tanıtımı için sahneye çıkan Honda WN7, Honda'nın ilk elektrikli fun motosikleti olarak yeni serinin ilk temsilcisi. WN7, sadece elektrikli araçların sağlayabileceği rafine, sessiz ve yumuşak sürüşü anlık hızlanma deneyimi sunuyor. Modelin güncel batarya teknolojisi, 140 km menzil kolaylığı ile 30 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarjı mümkün kılıyor. Özgün DRL ışık imzalı LED aydınlatma, çerçevesiz şasi, farklı güç modları, rejeneratif fren seçimi, Seçilebilir Hız Sınırlama Asistanı (SSLA) ve Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) gibi gelişmiş donanım özellikleri dikkat çekiyor. Şık ve fütüristik tasarım dili, markanın yeni Honda logosuyla tamamlanarak geleceğin elektrikli mobilitesine yön veren bir duruş sergiliyor.