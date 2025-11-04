“Siyonist eşkıyalık dur durak bilmiyor”

Gazze’deki insanlık dramına değinen MHP lideri Bahçeli, İsrail’in ateşkes kararını hiçe sayarak saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Bahçeli, “Gazze’de yaşananlar, sivil ve savunmasız insanların hedef alındığı toplu katliamdır. İsrail, Mısır’da alınan kararları çiğneyerek soykırım sürecini alçakça devam ettirmektedir. Ateşkes kararını uyduruk gerekçelerle ihlal eden Siyonist eşkıyalık, kanlı operasyonlarını ilerletmekte ve çıtayı yükseltmektedir” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın “ateşkes kırılgan değil, çok sağlam” açıklamasına da tepki gösteren Bahçeli, “Gerçeklerle bağını koparan, tarafgir bir siyasetçinin hezeyanıdır” ifadelerini kullandı.

“Dış misyon görevlileri yerini yurdunu bilmeli”

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın “Türkiye ile İsrail arasında Hazar Denizi’nden Akdeniz’e kadar iş birliği olacak” sözlerine de sert çıkan Bahçeli, “Görev yaptığı ülkeye rota çizmeye kalkan bir sefirdir. Henüz Gazze soykırımının hesabı sorulmamışken böyle bir açıklama yapmak densizliktir. Türkiye’de görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır” dedi.

“İmralı’ya gidilmesi süreci güçlendirecektir”

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında bilgi veren Bahçeli, komisyonun 5 Ağustos’tan bu yana verimli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bahçeli, “Bu kapsamda belirlenecek yol haritası doğrultusunda demokratik atılımlar geniş bir mutabakatla temin edilecektir. PKK’nın kurucu önderliğinin görüşleri alınmalı, tartışmalar sonlandırılmalıdır. İmralı ile Edirne arasında ihtilaf çıkarmak isteyen çevrelerin oyunlarına gelinmemelidir. Komisyon’dan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci güçlendirecektir. MHP, böyle bir heyete katılmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

“29 Ekim’de Anıtkabir’e gitmememizin nedeni insani olabilir”

Cumhur İttifakı’nın dayanışmasına vurgu yapan Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmamasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi:

“29 Ekim’de Anıtkabir’e gitmememizin nedeni insani bir durumdan kaynaklanmış olamaz mı? O gün özel bir halle karşı karşıya kalmış olamaz mıyız? Anıtkabir’e gitsek resepsiyona katılmadık diye, resepsiyona katılsak Anıtkabir’e gitmedik diye eleştirilecektik. Bu bir çifte standarttır.”

“Cumhur İttifakı yoluna imanla devam edecektir”

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın sarsılmaz bir birliktelik olduğunu vurgulayarak, “Cumhur İttifakı, Türkiye ve Türk milleti sevdasının aşılmaz kalesidir. AK Parti ile aramızda bir hadise değil, iki tarafı saran bir hakikat vardır. Cumhur İttifakı yeni yüzyılın çatısını el birliği, inanç birliği ve ülkü birliğiyle imanla örecektir” dedi.

“Demirtaş’ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olur”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararı hakkında da konuşan Bahçeli, “Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollarla sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.