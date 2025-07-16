Yıllık Bazda En Yüksek Artış Bilgi ve İletişim Hizmetlerinde

TÜİK’in açıkladığı verilere göre alt sektörler bazında en dikkat çekici artış, %8,1 ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde yaşandı. Onu %8,0 ile gayrimenkul hizmetleri ve %7,9 ile idari ve destek hizmetleri takip etti. Konaklama ve yiyecek hizmetleri %6,3 artarken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %3,8’lik bir büyüme kaydedildi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri ise daha sınırlı bir artışla %0,2 oranında yükseldi.

Aylık Değişim de Pozitif

Hizmet üretim endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,2 artarak aylık bazda da pozitif görünümünü sürdürdü. Alt sektörler incelendiğinde, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,3 ile en yüksek artışı gösterdi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %2,9, ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,8, gayrimenkul hizmetleri %0,7 ve idari destek hizmetleri %1,1 oranında yükselirken, konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki artış %0,1 ile sınırlı kaldı.

Hizmet Sektörü Ekonomiye Güç Katıyor

Açıklanan veriler, hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki toparlanma sürecine önemli katkı sunduğunu ortaya koyuyor. Özellikle dijitalleşmenin etkisiyle bilgi ve iletişim alanındaki güçlü büyüme, sektörel çeşitliliğin ekonomiye yansımasını destekliyor. Aynı zamanda turizm sezonunun başlamasıyla birlikte konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki artışın da yaz aylarında daha da hızlanması bekleniyor.