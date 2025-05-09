Türkiye Jokey Kulübü (TJK) bünyesindeki 7 adet Atla Terapi Merkezi’nin 2 yıl boyunca sponsorluğunu üstlenen Hipodrom.com, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile yaptığı iş birliği ile önemli bir sosyal sorumluluğa imza attı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 9 Mayıs 2025 Cuma günü özel çocuklar, Veliefendi Hipodromu Atla Terapi Merkezi’nde ağırlandı. Önemli buluşmada, atların sakinliğinin ve dost canlılığının çocuklar üzerindeki pozitif etkileri gözler önüne serildi. Ayrıca etkinlikte TJK ile Hipodrom.com arasında Atla Terapi Merkezleri’ne yönelik sponsorluk anlaşmasının imzaları da atılarak iş birliği resmiyet kazandı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Müdürü Tuncel Aydın, “Topluma dokunan sosyal sorumluluk projelerimizin başında bedensel ve zihinsel engelli özel çocuklarımıza tesislerimizde 10 yıldır kesintisiz ve ücretsiz olarak sunduğumuz hipoterapi hizmeti geliyor. Bilimsel çalışmalar, hipoterapi yönteminde atın ritmik ve çok boyutlu hareketlerinin yalnızca kas gelişimi, denge ve koordinasyon üzerinde değil; aynı zamanda çocukların sosyal iletişim becerileri ile özgüvenlerini geliştirmede de etkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu anlamlı projemize verdikleri değerli destek için Hipodrom.com’a içten teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

“Atlarla iç içe unutulmaz bir gün düzenliyoruz’’

Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem; ‘‘Yakın zaman önce hipoterapi alanında önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. TJK bünyesinde yer alan 7 adet Atla Terapi Merkezinin 2 yıl boyunca sponsorluğunu üstlenmeye karar verdik ve bugün de imzalarımızı attık. Bu iş birliği ile atların terapist olarak kullanılarak özel çocuklarımızın yaşamında yeni ve güzel bir dönem başlatmayı hedefledik. Projemizin ilk adımlarını da bugün atmaya başlıyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği desteğiyle özel çocuklarımızı Atla Terapi Merkezi’nde ağırlıyor ve onlar için atlarla iç içe, neşe dolu ve unutulmaz bir gün düzenliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Selman Taşbek ise, hipoterapinin özellikle fiziksel engelli çocukların tedavisinde büyük fayda sağladığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Hipoterapideki seanslarımız çocuklar için sadece bir terapi değil, aynı zamanda eğlendirici ve özgürleştirici çalışmalardan oluşuyor. Yüz bine yakın uygulama gerçekleştirdik, bundan sonra da Hipodrom.com’un destekleriyle bu çalışmalara devam edeceğiz.”

‘’Projemizin daha fazla çocuğa ulaşmasını hedefliyoruz’’

Gelecek dönemde de toplumsal sosyal sorumluluk projelerine imza atacaklarını belirten Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya ise toplantıda şunları söyledi: “Bugün burada başlattığımız bu değerli işbirliği, ilerleyen dönemde çok daha fazla çocuğa ulaşmasını hedefliyoruz. Hipodrom.com olarak, bu alandaki desteklerimizi artırarak sürdürecek ve sosyal sorumluluk çalışmalarını kurumsal kültürümüzün merkezine yerleştirmeye devam edeceğiz. Bu noktada, TJK ile olan güçlü bağımızı, sadece sporla sınırlı olmayan, insana ve topluma dokunan iş birlikleriyle daha da derinleştireceğimizi de belirtmek isterim. Aynı şekilde, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile bu ilk adımı daha da ileri taşıyacak ortak projeler üretmek için de sürekli iş birliği halinde olacağız.”

Hipodrom.com Yazarı Hakan Cantınaz ve Türkiye Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Kurumsal İletişim Sorumlusu Fatih Pilatin de etkinlikte bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.