Günümüzde birçok alanda kullanılan yapay zeka, mutfakta da önemli bir yardımcı haline geldi. Yemek tarifleri ve farklı lezzetler için başvurulan yapay zeka, özellikle kararsız kalan ev hanımlarının hayatını kolaylaştırıyor. Rize’de yaşayan 59 yaşındaki Emine Kurt, kızı aracılığıyla tanıştığı yapay zekayı artık yemek önerileri almak için kullanıyor.

“Kararsızlıktan Kurtuldum”

Kalabalık bir aileye yemek hazırlamakta zorlandığını belirten Emine Kurt, yapay zeka sayesinde bu sorunu aştığını söyledi. “Her gün ‘Bugün ne yemek yapacağım?’ diye düşünmekten yorulmuştum. Kızım Büşra, ChatGPT isimli bir yapay zeka uygulamasını kullanıyordu. Bir gün dolabımdaki malzemeleri söyledim ve bana yemek önerilerinde bulundu. O günden sonra sık sık danışıyorum. Kullanması kolay bir sistem ve bu anlamda işime çok yarıyor. Şivemizden dolayı bazen anlamakta zorlanıyor, ama yine de çözüm buluyor.” dedi.

Emine Kurt, sadece yemek tarifleri değil, tavuklarından çiçeklerine kadar farklı konularda da yapay zekadan destek aldığını ifade etti: “Tavuklarımız yumurta yapmıyordu, yapay zekaya sordum. Çözüm önerilerinde bulundu. Çiçeklerimin hastalıkları için bile danışıyorum. Artık ailemizden biri gibi oldu.”

“Yapay Zeka Annemin Hayatını Kolaylaştırdı”

Emine Kurt’un kızı Büşra Kurt, annesinin yapay zeka ile tanışma sürecini şöyle anlattı: “Ben yapay zeka ile konuşurken annem kiminle konuştuğumu merak etti. Ona anlattıktan sonra kendisi de kullanmaya başladı. Daha önce sürekli ne yemek yapacağını bize sorardı, şimdi ise yapay zekaya soruyor. Sadece yemek konusunda değil, birçok farklı konuda da danışıyor.”

Yapay zekanın kullanım alanlarının giderek arttığını söyleyen Büşra Kurt, X kuşağının bile bu teknolojiden yararlanabileceğini belirtti.

Teknolojinin Günlük Hayattaki Rolü

Yapay zeka, Emine Kurt’un yaşamında olduğu gibi birçok ev hanımı için pratik bir çözüm haline geldi. Yemek tariflerinden hayvan bakımı ve bitki sağlığına kadar geniş bir yelpazede destek sunan yapay zeka, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor.