Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un; Iğdır ve Ağrı hariç Doğu Anadolu'nun; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Torosların, Doğu Anadolu'nun doğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batı ve kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli; Ege'nin güneybatısı ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, etkisi altına girmekte olunan yağışlı hava kütlesinin etkisi ile batı bölgelerinden başlayarak azalması bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinde (26.11.2023) zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-70 kilometre/saat) ve yer yer fırtına şeklinde (70-100 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 14