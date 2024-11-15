Havaların soğumaya başlamasıyla balık tüketiminin de artış gösterdiğini belirten balık çarşısı esnaflarından Ferhat Tak, “Küçük mevsim balıklarımızdan Ege'nin incisi sardalyanın yağlı olduğu bir dönemdeyiz. Hamsiyi mümkün olduğunca Karadeniz'den tedarik ediyoruz. Çinekop her zaman denizlerin paşasıdır, lüferin de küçüğü bu dönemde çok lezzetli oluyor. Büyük balıklarda şuan palamutta bolluk var. Fiyatı tane 250 liradan satılıyor ve büyüklük olarak 1 kilogramın üstüne geliyor. 1 tanesi 1 kilo 300 gram gelenlere denk geliyoruz. Ardından sırasıyla levrek, çupra, kaya levreği, barbun, tekir geliyor. Küçük balıklarımızın fiyatı, hamsinin kilosu 200 liradan, sardalyanın kilosu 200 liradan, istavritin kilogramı 200 liradan, çinekopun kilogramı 450 liradan, palamut tanesi 250 liradan, levrek kilogramı 360 liradan, çupra kilogramı 400 liradan ve kaya levrek kilogramı 380 liradan satılıyor” dedi.



Denizli'de balık tüketiminin yüksek olduğunu kaydeden Tak, “Denizli halkımız, balık tüketimi olarak diğer illere göre üst seviyelere çıkmış durumda. Günlük olarak Denizli'mize Ege ve Karadeniz bölgesinden balık sevkiyatı yapıyoruz. Piyasadaki oluşan hareketliliğe baktığımızda Denizli'de günlük tonlarca balık tüketildiğini söyleyebiliriz. Halkımızı sağlıklı yaşamak için haftada en az iki defa balık yemeye davet ediyorum" diye konuştu.