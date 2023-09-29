Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışların, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33