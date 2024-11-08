Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

Cumartesi günü de ülke genelinde yağış beklenmiyor. 10 Kasım Pazar günü ise bazı illerde sağanak geçişleri olacak. Yalova, Konya, Karaman, Niğde, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis ve Gaziantep'te yağış bekleniyor.