Aradan geçen bir aya rağmen hayvanlardan hiçbir iz bulunamazken, besici Yumuşak bölgede yaşayan vatandaşları uyardı: “Görürseniz yaklaşmayın, hemen kaçın!”

Dededen kalma mesleğini sürdüren ve Yeşilova Mahallesi’ndeki çiftliğinde 150 büyükbaş ve 8 bin küçükbaş hayvanla üretim yapan İbrahim Yumuşak, ithal anguslarla hayvan varlığını güçlendirmek istedi. İlk sevkiyatı sorunsuz tamamlayan Yumuşak, ikinci tırda yaşanan kaçışla şoke oldu. Tırdan indirme esnasında kontrol dışına çıkan üç hırçın angus, çiftlikten kaçarak Amik Ovası’nın derinliklerine karıştı.

“Çitin üzerinden atlayıp kaçtılar”

Kaçan hayvanları ilk günlerde iz sürerek aradığını belirten Yumuşak, “İlk bir hafta boyunca izlerine rastladık. Günlerce kovaladık ama yakalayamadık. Bu hayvanlar çok güçlü ve hırçın. Çitin üzerinden atlayıp kaçtılar. Aradan bir ay geçmesine rağmen iz yok. Şu anda Amik Ovası’nda nerede olduklarını bilmiyoruz” dedi.

Vatandaşa uyarı: “Uzak durun”

Angus cinsi hayvanların doğası gereği saldırgan olabileceğini belirten Yumuşak, “Eğer bir yerde görülürlerse vatandaşlarımızdan ricam, kesinlikle yaklaşmasınlar. Hemen uzaklaşsınlar ve yetkililere haber versinler. Can güvenliği açısından bu çok önemli. Bu anguslar Uruguay’dan geldiler ama şu anda Hatay’ın kırsalında başıboş dolaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bölge halkı, kayıp anguslar nedeniyle tedirgin. Yetkililer ise hayvanların bulunması ve güvenli bir şekilde yakalanması için ihbarların önemine dikkat çekiyor. Amik Ovası’nda adeta bir hayvan alarmı yaşanırken, gözler kayıp üç angusun izine rastlanacak anı bekliyor.