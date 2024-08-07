İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri belli oldu. Hamas'ın Gazze Şeridi Lideri Yahya Sinwar, Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz gecesi İsrail'in düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Haniye, Tahran'da ardından da Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenlerin ardından toprağa verilmişti.