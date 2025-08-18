“İddialar Tamamen Gerçek Dışıdır”

Kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada, Genel Müdür Osman Arslan’ın Bodrum’da lüks bir restoranda doğum günü organizasyonuna katıldığı yönündeki haberlerin tamamen uydurma olduğu ifade edildi. Halkbank, söz konusu iddiaların bankanın kurumsal itibarıyla birlikte yöneticilerini hedef aldığını belirterek, bu durumun kasıtlı bir itibar suikastı olduğuna dikkat çekti.

Hukuki Süreç Başlatılacak

Banka açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Genel Müdürümüzün Bodrum’da herhangi bir doğum günü organizasyonuna katıldığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışı olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı bir kampanyanın parçasıdır. Halkbank olarak, kurumsal itibarımıza ve yöneticilerimize yönelik bu tür mesnetsiz iftira ve karalama çabalarına karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

“Kamuoyunun Yanıltılmasına Müsaade Etmeyeceğiz”

Halkbank, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ederken aynı zamanda kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik girişimlere karşı da sessiz kalmayacağını belirtti. Banka, benzer nitelikteki haber ve yorumlara karşı bundan sonraki süreçte de hukuki süreci kararlılıkla işleteceğini vurguladı.