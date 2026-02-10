haber7.com'dan Fuat Öner'in haberine göre Arslan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektörde kritik bir adım olduğunu belirterek, “Hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler mevcut. İkinci veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları devam ediyor. Ancak belli bir yaşa kadar olan ikinci el konutlar için finansman imkânı getirildi. Bu, vatandaşımız için güzel bir fırsat” dedi.

Ekonomideki dezenflasyon sürecinin konut piyasasına olumlu yansıdığını söyleyen Arslan, “Dezenflasyon programı yolunda gidiyor ve başarılı oluyor. Vatandaşımızın uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için imkanlar biraz esnetildi” değerlendirmesini yaptı.

Konut kredilerinde güncel durumu da aktaran Arslan, Türk bankacılık sektöründe 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranlarının yüzde 2,5’in altına indiğini belirtti. Arslan, bunun yıllık bazda yaklaşık yüzde 30’luk maliyete denk geldiğini ifade ederek, “Enflasyondaki düşüş devam ettikçe Merkez Bankası da faiz indirimlerini gündeme getirecek. Bankalar bu indirimi konut kredilerine yansıtacaktır” dedi.

Arslan, yılın ikinci yarısında konut kredisi maliyetlerinin aylık bazda yüzde 2’lere kadar düşebileceğini vurgulayarak, “Bu da vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkânı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Halkbank olarak bu süreçte aktif rol alacaklarını dile getiren Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz de Halkbank olarak vatandaşımıza bu gelişmeleri yansıtacak kredi paketleri oluşturuyoruz. Müteahhit ve konut geliştirici firmalarla yakın temas halindeyiz. Bankacılık sektörü, geçen yıla göre bu yıl konut finansmanında daha iştahlı olacak.”