Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve teknoloji basını açısından da ciddi bir itibar krizine dönüştü.

Kamera Kaydı Tepki Topladı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Alkan’ın 4 yıldır birlikte çalıştığı Samet Jankoviç’e yönelik fiziksel şiddet uyguladığı görülüyor. Tepkiler çığ gibi büyürken, birçok kişi olayı “çalışan haklarına ve iş yerinde güvenliğe karşı açık bir ihlal” olarak değerlendirdi.

Jankoviç yaptığı açıklamada, olay sonrası darp raporu aldığını ve süreci yargıya taşıdığını duyurdu. “Her ne olursa olsun, her devrin bir adamı vardır” diyerek adaletin yerini bulacağına dair inancını dile getirdi.

Hakkı Alkan Ne Dedi?

Hakkı Alkan tarafından yapılan açıklama ise kamuoyunu tatmin etmekten oldukça uzak. “Sinirlerime hakim olamayarak o anda yanımdaki çiçeğin dalını, masasına doğru fırlattım” sözleriyle olayın ciddiyetini hafifletmeye çalıştı. Ancak Alkan’ın bu tutumu, bir işveren olarak kriz yönetimi konusundaki zaaflarını ve profesyonellikten uzak duruşunu gözler önüne serdi.

İş yerinde fiziksel şiddet hiçbir şekilde mazur gösterilemez. Bu tarz bir eylemin ardından yalnızca özür dilemek yeterli değil; hesap vermek, sorumluluk almak ve çalışan haklarına gerçekten değer veren bir sistem kurmak gerekiyor.

Teknoloji Basını ve İşveren Kültürü Tartışmaya Açılmalı

Bu olay, Türkiye'deki teknoloji medya sektöründe yıllardır süregelen “yıldız isim” odaklı, sorgulanmayan güç ilişkilerini bir kez daha gündeme getirdi. Alkan gibi sektörde güçlü görünen figürlerin çalışanlarına karşı üstenci, baskıcı ve hatta şiddete varan tutumları ne yazık ki çoğu zaman göz ardı ediliyor.

Artık bu tarz olayların üzeri örtülmemeli. İş yerinde şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans gösterilmeli ve kamuoyuna mal olmuş isimler, davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşmelidir.

Özür Yetmez, Hesap Verilmeli

Hakkı Alkan’ın olay sonrası yaptığı açıklama, sorumluluğu hafifletmeye yönelik bir refleksin ötesine geçemiyor. Fiziksel şiddetin hafife alınması, yalnızca mağdur çalışan için değil, sektörde benzer baskılara maruz kalan birçok kişi için de tehlikeli bir mesaj taşıyor.