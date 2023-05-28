Şehit Gün Sazak kabri başında anıldı

Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaparken şehit edilen merhum Gün Sazak, vefatının 43’üncü yılında memleketi Mihalıççık’ın Sazak köyünde kabri başında anıldı.

Ankara’da 27 Mayıs 1980’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak, vefatının 43’üncü yılında Eskişehir’de kabri başında anıldı. Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, il ilçe yönetim kurulu üyeleri Sazak’ı memleketi Mihalıççık’ın Sazak köyündeki kabrini ziyaret etti. 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri anma gününde gerçekleşen ziyarette merhum Gün Sazak’ın mezarına çiçekler bırakılarak dualar edildi.

“Şehitlerimizin yüksek erdem ve ahlakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var”

Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, merhum Gün Sazak’ın “Bizi öldürebilirler, fakat davamızın yürüyüşüne kimse engel olamaz” sözünü hatırlatarak konuşmasına başladı. Merhum Gün Sazak’ı ziyarete geldiklerini dile getiren Aksoy, “Gün Sazak Bey ve şehitlerimizin yüksek erdem ve ahlakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevlerini icra etmiş, kıymetli büyüğümüz, hemşerimiz, Başbuğu merhum Alparslan Türkeş’in yol arkadaşlığını da yapmış olan, hain bir pusuda rahmeti Rahman’a ulaşan, şehit Gün Sazak’ı şehit edilişinin sene-i devriyesinde Mihalıççık Sazak Köyünde kabri başında yad ettik. Bu minvalde 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde şehit bakanımız Gün Sazak başta olmak üzere, Ruhi Kılıçkıran’dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar Türk-İslam davası uğrunda can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kabristanda Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından misafirlere etli pilav, ayran ve çay ikram edildi. Sonrasında Sazak Köyü camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu.