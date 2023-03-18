Jandarmadan erkeklere “Kadına el kalkmaz” eğitimi

Aksaray’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan jandarma ekipleri, erkeklere yönelik “Kadına El Kal-Ka-Maz!” eğitimi veriyor.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla birçok çalışma yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe, belde ve köylerde ev ve iş yerlerini ziyaret ederek erkeklere yönelik bilgilendirme yapıyor. Kırsal alandaki tüm vatandaşlara ulaşan jandarma ekipleri, “Kadına el kalkmaz” pankartı ve bilgilendirme broşürü ile erkeklerde farkındalık oluşturuyor. Özellikle kadın astsubayların görev aldığı eğitim faaliyetinde kadınlara da ulaşan jandarma ekipleri kadınlara da Kadın Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgiler veriyor. KADES programının cep telefonuna indirilmesi, uygulamanın cep telefonuna indirildikten sonra nasıl kullanılacağı ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgilendirme yapan jandarma ekipleri, kadınlara da özel broşürler dağıtarak bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir” denildi.