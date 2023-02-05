İnsanlara yardımcı olmak için seyyar satıcılık yapıyor

Bursa’da emekli olduktan sonra kendini hayır işlerine adayan Tahir Acar, insanlara yardımcı olabilmek için seyyar satıcılık yapıyor.

Fabrikadan emekli olduktan sonra Bursa Ulucami karşısında seyyar simit tezgahı açan Tahir Acar, para kazanmaktan ziyade insanlara yardımcı olmak için bu işi yapıyor. Askıda simit uygulaması ile hayırseverlerin bıraktığı simitleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veren seyyar satıcı, öğrencilere de simidi geliş fiyatına karsız satıyor. Bazı vatandaşlara da simit hediye eden Acar, gariban babası olarak herkesin takdirini kazanıyor.

Emekli olduktan sonra 6 yıldır açtığı tezgahta simit sattığını ifade eden Tahir Acar, "Burada her gün ihtiyaç sahibine ücretsiz simit veriyoruz. Öğrencilere indirimli fiyattan satıyoruz. Burada gaye para kazanmaktan ziyade vatandaşlara yardımcı olmak. Bu işi yaparken büyük keyif alıyorum. İhtiyacı olan herkes buradan simit alabilir" dedi.