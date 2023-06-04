Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu devam ediyor

Sıcak bölgelerdeki kışlaklarda kışı geçiren göçerlerin, havaların ısınmaya başlamasıyla hayvanlarıyla birlikte yayla yolculuğu başladı.

Şırnak, Mardin, Siirt ve Batman’daki kışlaklardan sürülerini çıkartan göçerler, yüksek rakımlı Feraşin Yaylasına doğru yaklaşık 1 ay sürecek zorlu yolculukları başladı. Hayvancılıkla uğraşan ve bölgede göçer adı verilen hayvan besicileri, sıcak ayların gelmesiyle birlikte yüksek kesimlerin ve yaylaların yolunu tutmaya başladı. Göçerlerin oldukça zorlu geçen yayla yolcuğu, konaklama şeklinde yaklaşık 40 gün 40 gece sürüyor.

Daha önce çatışmalar yüzünden gidilemeyen ve güvenlik nedeniyle kapatılan mera ile yaylalar artık hayvan sahiplerine açıldı. Göçerler, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonların ardından sağlanan huzurla rahat bir şekilde hayvanlarını yaylalara götürüyor, bölge hayvan varlığından canlanmaya başladı. Şırnaklı göçerler, yazın bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. Göçerler, haftalarca sürecek bir zorlu yolculuktan sonra uygun gördükleri yerlerde çadırlarını kuruyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 28 Nisan tarihinden itibaren ŞAP’tan kaynaklı hareketlerin kısıtlanması kalktığını söyledi. Bütün çiftçilerin bu hareketler ile birlikte göç hareketleri başlamış olduğunu aktaran Demirel, "İlimiz yaylacılık alanında kendi kendine yeten bir ildir. Uludere, Beytüşşebap ve Şırnak merkeze daha çok yaz aylarında yaylalarımızı kullanmaktayız. Kış döneminde ise Cizre, Silopi ve İdil ilçelerini de konaklıyorlar" dedi.

Şırnak’ın bu konuda avantaja sahip olduğunu belirten Demirel, "Biz, dışarıya göç veren değil, dışardan göç alan bir iliz. Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Hakkari’den bile göç aldığımız oluyor. Faraşin bölgemiz geniş bir alana ve zengin bir popülasyona sahip bir alandır. İklimi de bölgeye uyumludur. Vatandaşlarımız da genelde Faraşin bölgesini tercih ediyorlar. Ortalama 1 milyon 200 bine yakın küçükbaş hayvan varlığımız mevcuttur. Ama yaz ve yayla döneminde 2 milyon 500’e yakın bir hayvan varlığına ulaşıyoruz. Şırnak bölgemizde 5 bin kayıtlı küçükbaş hayvan ile uğraşan çiftçimiz bulunuyor” dedi.