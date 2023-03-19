Bakıma muhtaç vatandaşların hayatlarına dokunuyorlar: Evleri tek tek dolaşıp bakım yapıyorlar

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde eğitim gören meslek lisesi öğrencileri, tek tek evlere giderek evde bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarını yapıyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Meslek lisesi öğrencileri hayata dokunuyor projesi” çerçevesinde Sivas’ın Şarkışla ilçesinde eğitim gören Nenehatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Hizmeti Bölümü öğrencileri kolları sıvadı. İlçede evde bakıma muhtaç ailelerin evlerine giden öğrenciler, kendi kişisel bakımlarını yapmakta zorlanan vatandaşların bakımlarını yaparak adeta hayatlara dokunuyorlar. Saç kesiminden, kaş alımına kadar bir çok kuaförlük hizmeti veren öğrenciler bu proje sayesinde bir yandan sosyal becerileri artarken diğer yandan ihtiyaç sahibi kişilerinde hayata tutunmalarına katkıda bulunuyorlar.

“Bu çalışmanın sürekli devamı olacak”

Nenehatun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Hizmeti Bölümü Öğretmeni Gülden Temur, bakımların her ay devam edeceğini belirterek, “Burada Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu meslek lisesi öğrencilerinin Hayat’a dokunuyor projesi çerçevesinde Güzellik ve Saç Hizmeti Bölümü öğrencilerimiz ile birlikte bize ulaşamayan ailelere biz ulaşıyoruz. Bu çerçevede de Şerife teyzenin yapamadığı bakımlarını biz öğrencilerimiz ile birlikte yapıyoruz. Bu çalışmanın sürekli devamı olacak. Öğrencilerimiz ile gelip ayda bir bakımlarını yapacağız” dedi.

Kuaförlük bölümü öğrencisi Sibel Çakmak, bakım yaparken hem duygulandığını hem de gururlandığını söyledi.

Ayşe Toy, annesinin birkaç yıldır ağır hasta olduğunu söyleyerek, Nene Hatun lisesine müracaatta bulunduğunu ve gereken her şeyin yapıldığını ifade etti.

(MB-OE