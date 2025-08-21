Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, hem tatil süresince memleket hasretini giderdiklerini hem de Türkiye ekonomisine katkı sunduklarını dile getirdi.

"Türkiye’de harcadığımız her kuruş memleketimize fayda"

Yaklaşık yarım asırdır Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan Fevzi Karatay, Türkiye ziyaretlerinin hem manevi hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz çalışmak için gurbete gittik, orada kimse ekmeği bedavaya vermiyor. Türkiye’ye geldiğimizde ise tatil için yaptığımız harcamalarla ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bakkaldan manava, otelden tekstile kadar herkes faydalanıyor. Burada gençler eğitimine sahip çıkmalı, ülkesine faydalı olmalı. Yurt dışında yaşamak kolay değil, herkes hesap yapmadan gitmemeli. Kalbimiz hep hüzünle dolu ama yine de memlekete gelmek bizim için büyük mutluluk.”

"Devletimize sahip çıkmalıyız"

Almanya’da yaşayan gurbetçilerden Hasan Hüseyin Döne de kısa izin sürelerinin özlemi dindirmeye yetmediğini belirterek, “Bir ay çabuk geçti. Memleketimizi çok özlüyoruz. Evet, Türkiye’de sıkıntılar var ama Avrupa’da da hayat kolay değil. Ülkemizin kıymetini bilmeli, devletimizin yanında olmalıyız. Aksi halde eski günlere döneriz. Türkiye bizim vatanımız, ona sahip çıkmalıyız” dedi.

Bir diğer gurbetçi Muzaffer Yıldız ise dönüş yolunda duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Memlekete gelmek çok güzel ama ayrılık vakti geldiğinde mutlu olamıyoruz. Burada kalabilmeyi çok isterdik.”

Ayrılığın hüznü Kapıkule’de

Kapıkule’de veda hazırlığı yapan yüzlerce gurbetçi, aileleriyle vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı. Yolculuğa çıkan gurbetçiler, Türkiye’de kalan vatandaşlara da “Memleketimizin kıymetini bilin” mesajı gönderdi.