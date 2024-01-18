Yeniden Refah Partisi (YRP) Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkan Adayı Av. Adem Güney, göreve geldiklerinde Tarım A.Ş.’yi kurarak, ‘alım garantili üretim’ modeline geçeceklerini söyledi.

YRP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adem Güney, seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaretlerini sürdürerek, projeleri hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Adem Güney, ’Milli Görüş’ belediyeciliğini Samsun’da hakim kılmak için göreve talip olduklarını ifade etti.

Şeffaf yönetim anlayışı ile göreve talip olduklarının altını çizen Adem Güney, “Göreve geldiğimizde ahlaklı belediyeciliği Samsun’da hakim kılacağız. Ahlaklı belediyecilikten kasıt, ‘Milli Görüş’ belediyeciliğidir. Cumhurbaşkanımız da 1994 yılında bu Milli Görüş belediyeciliğini İstanbul’a yaşatmış, göstermiştir. Bunun temenninde ne yatar? Milletimize yalan konuşmayacağız. Şeffaf yönetim olacak. Talan olmayacak. Kamunun, milletimizin kaynaklarını israf etmeyeceğiz. Yemeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz, çalmayacağız, çaldırtmayacağız. Rüşvetin kökünü kazıyacağız. Ahlaklı belediyecilikten kastettiğimiz budur. Halkımızın rahat, huzurlu ve mutlu bir şekilde Samsun’da yaşamasını sağlayacak adımlar atacağız” dedi.

“Alım garantili Tarım A.Ş.’yi kuracağız”

Samsun’un emekli şehri haline dönüşmeye başladığını ve bunun önüne de üretimle geçebileceklerini ifade eden Güney, “Göreve geldiğimizde kentteki toplu ulaşım sorununa el atacağız. Toplu ulaşımda otobüs güzergahları çoğaltılacak. Sabah ve akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu dönemde tramvayda ve otobüste sefer sayıları artırılacak. Özellikle yoğun olan saatlerde toplu ulaşımı düzene sokacağız. Trafik yoğunluğunda ise Doğu ve Batı Çevre Yolunun peşinde düşeceğiz. Bu iki çevre yolunu ulaşıma soktuğumuzda trafik yüzde 40 azalıyor. Batıdan ve doğudan gelen trafiği şehir dışına attığımız zaman merkezde yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırıyorsunuz. Ayrıca Samsun, emekliler kentine doğru gidiyor. İstihdamda üretimi arttırıcı faaliyetler içerisinde bulunmamız lazım. Samsun tarım şehridir. 2 tane güzel ovası vardır, tarımsal geliri arttıracak faaliyetler içerisinde bizim en büyük iddialarımızdan birisi de Tarım A.Ş. şirketini kurarak üreticilerimizi alım garantili üretime yöneteceğiz. Bunu yaparken de her türlü teknik, mühendislik ve altyapı hizmetlerini de belediye bünyemiz içerisinde uzun vadeli finansman modeliyle alım garantili olacak şekilde köylümüzü şehre indirmeden bulunduğu yerde üretim yaptırarak geçimini temin ettirecek bir modeli ortaya koymaktır” diye konuştu.