Güneş enerjisi, enerji depolama ve mühendislik çözümleriyle sektörde güçlü bir yer edinen GAP Grup, fuarda sergilediği ileri teknoloji ürünleri ve çevreci vizyonuyla büyük ilgi gördü.

GAP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı, Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’a yaptığı açıklamada, firmanın faaliyet alanlarını, sektöre getirdikleri yenilikleri ve gelecek vizyonlarını paylaştı. Ormanlı, “Güneş enerjisi sadece bugünün değil, yarının da en büyük enerji kaynağı. GAP Grup olarak yatırımlarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında yeni projelerle büyümeye devam edeceğiz” dedi.

GAP Grup’un standı, fuar boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla dikkat çeken ürünlerini sergileyen firma, yatırımcılar, sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşan geniş bir kitleyle birebir temas kurma fırsatı buldu. Ziyaretçiler, GAP Grup’un projelerini ve sürdürülebilirlik odaklı çözümlerini yakından inceleme şansı yakalarken, firma temsilcileri de sektörel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Solarex İstanbul 2025, küresel enerji dönüşümünün merkezinde yer alan şirketler için stratejik bir vitrin niteliği taşırken, GAP Grup da bu platformda güçlü duruşunu ve büyüme potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Şirketin yenilikçi yaklaşımı ve çevre dostu enerji çözümleri, fuar süresince pek çok iş birliği ve yeni proje için kapı araladı.

2006 yılından bu yana faaliyet gösteren GAP Grup; enerji, inşaat, mühendislik ve proje geliştirme alanlarında hizmet veriyor. Özellikle son yıllarda güneş enerjisi santralleri (GES) kurulumlarıyla öne çıkan şirket, yüksek kaliteli paneller, inverter çözümleri ve enerji izleme sistemleriyle müşterilerine entegre çözümler sunuyor.

Firmanın resmi web sitesi www.gapgrup.com, hayata geçirilen projeler ve sürdürülebilirlik vizyonu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. GAP Grup, deneyimli mühendis kadrosu ve güçlü iş ortaklıklarıyla, Türkiye’nin enerji dönüşümünde öncü rol oynamaya devam ediyor.