Süleyman Özışık Sedat Peker ifşasından sonra ilk kez konuştu

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayımladığı videolarda adı geçen Süleyman Özışık, YouTube kanalından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ağabeyi ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğu Özışık, "Mesele benim hakkımda suç duyurusunda bulunması değil. Beni hainlerin önüne, ciğeri beş para etmezlerin önüne kurban olarak attığı için, linç ettirdiği için, küfür ettirdiği için ben isyan ediyorum" diye konuştu.

" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devlet makamında olduğu ve cumhurbaşkanının yanında durduğu sürece onu savunmak benim boynumun borcu ve namus borcum olsun" diyen Özışık'ın açıklamaları şöyle:

"Bundan iki yıl önce kimini tanıdığım, kimini tanımadığım 7-8 kişilik grupla Sedat Peker'le aynı ortamda bulundum. Kendisi hakkında herhangi bir suç isnadı yokken bu görüşme yapıldı. Kendisi siyasilerle ilgili, Türkiye'nin durumuyla ilgili yorumlarda bulundu. Bu görüşmeden bir yıl sonra bu kişi benim cep telefonuma mesaj gönderdi, İstanbul Emniyeti'nde FETÖ'cü bir grup olduğunu, tespit ettiğini söyledi. Pek çok kaynağıma, devlet kademesine sordum, bir bulguya rastlamayınca konuyu kapattım. Kendisi Karabağ'dayken de benimle irtibata geçti, benzer iddialarını sürdürdü ve bunlarla ilgili video çekimleri yapacağını dile getirdi.

'Twitter'da beğen ikonuna istemsizce dokunmuşum'

Aynı tarihlerde ağabeyim Hadi Özışık beni aradı, Peker'le Youtube çekimi yapacaktım, Soylu'ya sordum, "zinhar yapma" dedi diye aktardı. Ben de "bence de o yayını yapma" dedim. Hadi Özışık, sonraki süreci anlattı kendi yayınında. Benim adım bu meseleye hiç haberim yokken dahil olmuş oldu. Twitter'da beğen ikonuna istemsizce dokunmuş ve beğenmişim. Şimdi buradan beni Sedat Peker'in safına geçtiğim anlamına getirmişler, öyle manşetler atmışlar. Bakın buradan çok net söylüyorum. Sizin huzurunuzda söylüyorum. Bu arkadaşlara sesleniyorum. Halt etmişsiniz. Benim kimin safında olduğumu ve durduğumu siz yakında göreceksiniz. Çok net göreceksiniz hem de.

Süleyman Özışık'ın videosu 24 saat olmadan 4600 dislike aldı.

'Kimseye kumpas kurmadım'

Ben kimseye kumpas kurmadım. Şimdi yüzlerce arkadaşım binlerce okurum bana diyor ki 'İçişleri Bakanı'na kırılma, o sözleri kızgınlıkla söyledi. Kızdığı için senin hakkında suç duyurusunda bulundu' diyor. Mesele benim hakkımda suç duyurusunda bulunması değil arkadaşlar.

Suç duyurusunda bulunmadan bir gün önce gazetelere 'Süleyman Özışık bana kumpas kurdu' diyerek benim hakkında kesin hüküm ve ceza vererek, mahkemeden önce benim kumpasçı olduğumu ilan etmesi. Beni hainlerin önüne, ciğeri beş para etmezlerin önüne kurban olarak attığı için, linç ettirdiği için, küfür ettirdiği için ben isyan ediyorum. İsyanım buna.

'Söz söyleme sırası bana geldi'

Şunu söyleyeyim, sizlerde şahit olun, ben bu kırgınlığı içimde tutmam, mesleğime de yansıtmam. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devlet makamında olduğu ve cumhurbaşkanının yanında durduğu sürece onu savunmak benim boynumun borcu ve namus borcum olsun. Nasıl savunduğumu da çok yakında göreceksiniz ancak ben bu kumpasçı sözünü kabul etmiyorum.

Herkes Sedat Peker'e bir şeyler söyledi. Madem adım bu işlerin içine bir şekilde bulaştırıldı, o zaman söz söyleme sırası bana geldi. Benim de bildiklerim var benim de öğrendiklerim var. Bunları tek tek anlatacağım, tek tek. Korkmadan çekinmeden anlatacağım."