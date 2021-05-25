Sosyal yardım alanlarla dalga geçen personelin iş akdine son verildi

Sosyal medyada Başakşehir Belediyesi'nde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevli Fatma Yüksel isimli kadının 23 Nisan nedeniyle bir video yayınladığı, ilgili videoda Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve sosyal yardım alan vatandaşlarla ilgili ifadeleri büyük tepki çekmişti.

Çorlu Haber isimli internet sayfasında ilk kez yayınlanan görüntülerin ardından Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu personelin (Fatma Yüksel) psikolojik tedabi gördüğü, içinde bulunduğu psikolojik ve ruhsal rahatsızlığından istifade ederek çekilen videonun bir başka personel tarafından kendisinden izinsiz kullanıldığı, ilgili personel hakkında suç duyrusunda bulunulduğu kaydedildi.