Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayın yapan gazeteler, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddia ve itiraflarını manşetlerine taşıdı. Peker'in açıklamalarını "tarihi" olarak niteleyen gazeteler, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin yeniden yargısal süreçlerin başlaması gerektiğini belirtti.

“Adalı öfke” manşetiyle çıkan Yeni Düzen gazetesi, haberin spotunda “Türkiye’de ‘Organize suç örgütü lideri’ olarak hüküm giyen Sedat Peker, son videosunda Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili azmettirici olarak dönemin TC Emniyet Müdürü ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı ayrıca dönemin özel harekat polisi Korkut Eken’i işaret etti” ifadelerine yer verdi.

Gazete Peker’in Halil Falyalı ile ilgili sözlerine de değinerek, “Peker ayrıca ‘uyuşturucu trafiği’ne yönelik kara para transferinde Kıbrıs’ı işaret etti, Halil Falyalı’nın ismini verdi” dedi.

Kıbrıs Star gazetesi manşetinde “Adalı depremi” ifadesini kullandı.

“KKTC’yi de karıştırdı!” diyen Kıbrıs Manşet gazetesi ise Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayetine ilişkin söylediklerine manşet haberinde yer verdi.

Havadis gazetesi manşetinde “Biz vurmadık onlar yaptı” sözü yer aldı.

Kıbrıs Postası gazetesi, "Yıllar sonra tarihi itiraf" başlığını kullandı.

Avrupa Gazetesi ise manşetinde, "Türkiye'de planladılar, Kıbrıs'ta öldürdüler" ifadelerine yer verdi.

Haberatör Gazetesinin manşetinde ise "Adalalı'yı Mehmet Ağar, Korkut Eken öldürttü" ifadeleri yer aldı.