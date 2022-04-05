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İmamoğlu iftarını tıp öğrencileri ile açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını, tıp fakültesinde okuyan 6 öğrenciyle birlikte yaptı. Fatih’teki öğrenci evinde orucunu açan İmamoğlu, gençlerin farklı konulardaki sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “Valla umut aşılıyorsunuz bize” diyen gençlere, “Öyle ama tam tersi ben de buradan umut alıyorum” yanıtını verdi. İmamoğlu, “Güzel günler olacak mı” sorusunu da “Olacak kesinlikle. Çok yakın. Çünkü siz varsınız” şeklinde yanıtladı.

Güncel 05.04.2022, 06:49
İmamoğlu iftarını tıp öğrencileri ile açtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını Fatih Şehremini Mahallesi’nde bir öğrenci evinde açtı. İmamoğlu, her ikisi de Çapa Tıp Fakültesi’nde eğitim gören Batuhan ve Turgay Özarslan kardeşlerin evlerine konuk oldu. Özarslan kardeşlere, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden arkadaşları Mehmet Emre Kahriman, Hasan Ürün, Yalçın Akbulut ve Ömer Faruk Oğuz eşlik etti. İmamoğlu, öğrencilerin depremden mülteci sorununa, seçim sürecinden İstanbul’a hizmet kadar farklı konulardaki sorularını yanıtladı. “İstanbul hizmet istiyor” diyen İmamoğlu, “Onu yapabilmek, yapmak herkese nasip değil. Bize kısmet oldu. Hakkını vermek için çaba gösteriyoruz. Yani şehrin ve ülkenin koşulları makul, akılcı değerlendirildiği takdirde, en azından şunu görüyorum ki; bulunduğu yerin misli misli fazlası bir yerde olacak bir kabiliyete sahip ülkedeyiz, şehirdeyiz. Bazen boşuna zaman kaybediyoruz. Boşuna didişmeler, boşuna münakaşalar vesaire. Ama aşılacak. Ben hep diyorum da birçoğu toplumsal olgunlaşma” ifadelerini kullandı. 

“BEN DE BURADAN UMUT ALIYORUM”

İmamoğlu, “Valla umut aşılıyorsunuz bize” diyen gençlere, “Öyle ama tam tersi ben de buradan umut alıyorum. Bu kadar kabiliyetli insanın olduğu yerde, biz bunu hak eder miyiz arkadaş? Olmaz yani. Hak etmiyoruz” yanıtını verdi. İmamoğlu, “Güzel günler olacak mı” sorusunu da “Olacak kesinlikle. Çok yakın. Çünkü siz varsınız. Bazen öyle şaşıyorum ki, bu çok büyük zenginlik. Bizim insanımız, gerçekten çok büyük zenginlik ve çok zeki bir nesil de var. Yolunuz açık olsun. En büyük güvence o. En büyük güvence insanımız. Yani öyle taşı toprağı altın; o işin hikaye kısmı. İnsanı altın, insanı çok değerli. Ama bazen yönetemiyoruz, beceremiyoruz, eksiklerimiz var. Aşacağız onları. Hep beraber aşacağız. Milyonlarca genci var bu ülkenin” şeklinde yanıtladı. 

ÖZARSLAN: 30 YERE BAŞVURDUM, BİR TEK İBB’DEN BURS ALDIM

Ziyarette, İBB’nin üniversite öğrencilerine yaptığı öğrenim yardımı konusu da gündeme geldi. İmamoğlu, Turgay Özarslan’ın, “Ben, otuz tane yere başvurmuştum birinci sınıfta İstanbul'a geldiğimde. Hiçbir yerden bana burs çıkmadı. Genelde bu adam olayları falan oluyor baktıklarda. İlk defa ben, İBB'den burs aldım bir burada. Yani o konuda bir duygulandım. Beni tanımıyor. Adaletli bir burs sistemi olduğunu orada gördüm” sözlerine, “Bak, üç senedir burs veriyoruz. Allah şahittir; Ekrem İmamoğlu olarak, bir kişiye ‘Ya şuna burs verin’ demedim, diyemem çünkü. Niye diyemem? Çünkü kural tanımladık. Dedim ki; ‘Arkadaşlar, öyle bir kural tarif edeceğiz ki, sistem buna karar verecek.’ Senin belgelerin, senin koşulların, başarın, becerin, neyse. Var mı bunun sistemi? Var. Bitti. Nokta. Gönülden ‘Evet, hak ettim ve aldım’ diyebilirsiniz” karşılığını verdi. 

#imamoğlu #burs #belediye #ekrem #Istanbul #türkiye #tıp #öğrenci #iftar #ramazan
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