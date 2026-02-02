Asya işlemlerinde 75 dolar seviyesine kadar gerileyen gümüş, geçtiğimiz hafta tarihinin en kötü ikinci günlük düşüşünü kaydederek haftayı zirvelerin oldukça uzağında kapattı.

Hafta başında 120 doların üzerine çıkarak yatırımcı ilgisini artıran gümüş, 30 Ocak’ta sert bir kırılmayla karşılaştı. Fiyatlar bir günde yüzde 30’a varan kayıpla 82,1 dolara kadar gerilerken, gün içinde 72,43 dolar seviyesi görüldü. Bu hareket, gümüşün tarihsel olarak en büyük ikinci günlük değer kaybı olarak kayıtlara geçti.

Rekordan sert satışa

Haftanın ilk günlerinde jeopolitik risklerin artması, dolar endeksindeki zayıflama ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, değerli metalleri güvenli liman talebiyle yeni zirvelere taşımıştı. Ancak Fed’in şahin kanadında yer alan Kevin Warsh’ın yönetimde öne çıkabileceğine yönelik beklentiler, doların hızla güçlenmesine yol açtı. Doların yükselişiyle birlikte haftanın son iki işlem gününde değerli metallerde sert satışlar görüldü ve kazanımların önemli bölümü geri verildi.

Oynaklık sürecek mi?

Analistler, güçlü dolar ve yüksek fiyat seviyelerinin tetiklediği kâr realizasyonlarının gümüşteki düşüşü hızlandırdığı görüşünde. Piyasalarda risk iştahının zayıf seyretmesi nedeniyle likiditenin sınırlı kaldığına dikkat çeken uzmanlar, sert ve oynak fiyat hareketlerinin henüz sona ermediğini belirtiyor.

Buna karşın gümüş, ocak ayını yaklaşık yüzde 17 yükselişle tamamlayarak uzun vadeli yükseliş trendini şimdilik korudu. Uzmanlar, kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğini, ancak küresel belirsizliklerin gümüşü orta ve uzun vadede desteklemeyi sürdürebileceğini ifade ediyor.