Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Teminat Bilgi Sistemi’nin; bireysel, toplu ve götürü teminat mektupları ile nakit teminatların dijital olarak görüntülenmesini mümkün kılacağı belirtildi. Sistem üzerinden teminat türü, statüsü, düzenlenme tarihi gibi temel bilgilerle birlikte;

Teminat tutarı ve bakiyesi,

Yükümlü bilgileri,

Teminata bağlı beyannameler,

Antrepo koduna bağlı teminatlar,

İşlemin yapıldığı gümrük idaresi,

Teminatı veren banka bilgileri

gibi tüm detaylara hızlı bir şekilde ulaşılabilecek.

Yeni uygulamanın, teminat süreçlerini tek noktadan yönetilebilir hale getirerek zaman kaybını azaltacağı ve işlem verimliliğini artıracağı vurgulandı.

Yükümlüler de Sisteme Erişim Sağlayacak

Ticaret Bakanlığı, sistemin bir sonraki aşamada yükümlülerle temsilcilerin kullanımına açılacağını da açıkladı. Böylece işletmeler, gümrük idarelerinde işlem gören tüm teminatlarına ilişkin bilgi ve süreçleri kendi ekranlarından detaylı şekilde sorgulayabilecek.

Teminat Bilgi Sistemi’nin devreye alınmasıyla birlikte, gümrük işlemlerinde dijitalleşme kapsamında önemli bir adım atılmış oldu. Bu yenilik, hem kamu birimlerinin hem de dış ticaretle ilgilenen firmaların işlemlerini daha hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde yürütmesine imkan tanıyacak.