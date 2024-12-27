1,7 Milyon Kişinin Borcu Silinecek

Yasa kapsamında, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ve bu borçlara bağlı gecikme cezası ile gecikme zammı gibi ek yüklerin tamamı tahsil edilmeyecek. Buna göre, 1 milyon 784 bin 614 kişinin toplamda 2 milyar 178 milyon 88 bin TL'yi aşan borcu silinmiş olacak.

Ancak yasa gereği, bu süreler için daha önce ödenmiş primler iade edilmeyecek veya başka borçlarla mahsup edilmeyecek.

Engelli Araç Alımında Yeni Düzenleme

Yeni yasada engelli bireylerin araç alımında uygulanan istisnalar da düzenlendi. Mevcut uygulamada 5 yılda bir olan ÖTV muafiyetli araç alım hakkı, yeni düzenlemeyle 10 yılda bire çıkarıldı. Ayrıca, bu hak kapsamında alınacak araçların yüzde 20 yerlilik şartı taşıması zorunluluğu getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla bu oran yüzde 40’a yükseltildi. Bu düzenleme, yerli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Yeni Yetkiler

Yasaya eklenen bir başka maddeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na döner sermaye işletmesi kurma yetkisi tanındı. Bu kapsamda, döner sermaye işletmesine başlangıç olarak 500 milyon TL sermaye tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu tutar, 5 katına kadar artırılabilecek.