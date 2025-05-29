Başarılı intermodal hizmetleriyle öne çıkan Greenlog, operasyonel kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşıyacak önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Şirket, toplamda 100’ün üzerinde 45’lik konteyner ve tenteli ekipman yatırımıyla özmal ekipman parkuru oluşturarak, sektördeki gücünü daha da artırma yolunda büyük bir adım attı.

Greenlog Intermodal Yönetici Ortağı Erhan Muco, kuruluşlarından bu yana hizmetlerini forwarder mantığıyla yürüttüklerini, bu yatırımla artık operasyonlarını kendi ekipman havuzlarıyla yönetmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu değişimle hem hizmet kalitesini artıracaklarını hem de müşterilerine daha hızlı, esnek ve sürdürülebilir çözümler sunacaklarını söyleyen Muco, “Sektördeki güvenilirliğimizi, bu önemli adımla daha da ileriye götüreceğiz.” dedi.

Muco, değişen piyasa dinamikleri ve artan müşteri beklentileri doğrultusunda, kendi ekipman havuzlarını oluşturma kararı aldıklarını belirtti. Bu yatırımın sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden Muco, “Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni ekipman yatırımımız sayesinde Ro-Ro ve demir yolu operasyonlarından kara taşımacılığına kadar geniş bir yelpazede daha etkin çözümler üreteceğiz.” diye konuştu.

Yunanistan ve İspanya hatlarında taşıma hacimlerini artırmaya odaklandıklarını dile getiren Muco, aynı zamanda İngiltere ve İrlanda’daki operasyonlarını da güçlendirdiklerini belirtti. Yurt dışı yapılanmaları kapsamında Hollanda’da Greenlog BV ismiyle şirketleşmeye gittiklerini vurgulayan Muco, böylece sağladıkları avantajları artırarak, müşterilerini rekabette bir adım öne taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.