Zelenskiy, Rusya’nın barışa zorlanması gerektiğini vurgulayarak, “Şu ana kadar yalnızca Ukrayna’dan taviz bekleniyor. Rusya da taviz vermeli, en önemlisi saldırganlığını sona erdirmelidir” dedi.

Zelenskiy, yayımladığı video mesajda Rusya’nın insansız hava araçları ve füzelerle saldırılarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirtti. Saldırıların gün boyu devam ettiğini aktaran Zelenskiy, kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının tüm bölgelerde sürdüğünü ifade ederek, yerel yöneticilere hızlı hareket etme çağrısı yaptı. Zelenskiy ayrıca, Ukrayna’ya destek sağlayabilecek tüm ortaklarla temasların artırılması gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Rutte Ukrayna’da

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Ukrayna ziyaretine de değinerek, füzelerle tahrip edilen bir termik santralin yerinde incelendiğini aktardı. Rutte ile acil destek sağlayabilecek ülkeler konusunda mutabık kaldıklarını belirten Zelenskiy, bu ziyaretin Ukrayna’nın neden acil yardıma ihtiyaç duyduğunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

“Rusya sözünü tutmadı”

ABD’nin, diplomasi çabaları ve ağır kış koşulları nedeniyle enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını önerdiğini hatırlatan Zelenskiy, bu çağrının bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirildiğini söyledi. Rusya’nın bu çağrıya uymadığını belirten Zelenskiy, “Saldırıların durdurulmasının istendiği haftanın üzerinden henüz 4 gün geçti. Buna rağmen Rusya rekor sayıda balistik füze kullandı. Bu tablo, Rusya’nın verdiği sözlerin ne kadar güvenilmez olduğunu gösteriyor” dedi.

“Aldatmaca devam ediyor”

Zelenskiy, Rusya’nın savaştan önce de uluslararası toplumu yanıltmaya çalıştığını savunarak, Moskova yönetiminin ABD ile yapılan görüşmelerde de benzer bir tutum sergilediğini ifade etti. Rusya’nın özellikle kış şartlarını kullanarak Ukrayna’yı baskı altına almaya çalıştığını söyleyen Zelenskiy, bu girişimlerin başarısız olduğunu vurguladı.

Dünyaya yaptırım çağrısı

Rusya’nın savaşı sürdürdüğünü ve bunun karşılıksız kalmaması gerektiğini belirten Zelenskiy, ABD Kongresi’nde hazırlanan yeni yaptırım tasarısında ilerleme sağlanmasının önemine dikkat çekti. Avrupa ülkelerinin de Rus petrolü taşıyan tankerler konusunda daha kararlı adımlar atabileceğini ifade eden Zelenskiy, bu konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü açıkladı.

Zelenskiy, Avrupa’nın Rus petrol tankerlerine el koyabilmesi için ABD’nin sahip olduğu yeteneklere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bunu saygıyla talep ediyoruz” dedi.

“Rusya saldırganlığını sona erdirmeli”

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Zelenskiy, “Rusya, barış müzakerelerinde gerçek ilerleme sağlamak için baskı hissetmelidir. Savaşı başlatanlar, gerilimi azaltmak ve savaşı bitirmek için adım atmalıdır” ifadelerini kullandı. Aksi halde her saldırının yalnızca Ukrayna’yı değil, Rusya ile müzakere yürüten liderleri de hedef aldığını söyledi.

Zaporizhzhia’da İHA saldırısı

Zelenskiy, Rusya’nın son saldırılarında Zaporizhzhia’da bir İHA saldırısı sonucu 18 yaşındaki iki gencin hayatını kaybettiğini belirterek, güven ortamının yeniden tesis edilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Trump: “Putin sözünü tuttu”

ABD Başkanı Donald Trump ise günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in enerji altyapısına yönelik saldırılara bir hafta ara verme sözünü tuttuğunu savunmuştu. Trump, “Verilen ara Pazar günü başladı ve bir sonraki Pazar’a kadar sürdü. Süre dolduktan sonra saldırılar yeniden başladı” demişti.