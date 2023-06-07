TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, iç transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Libero Seray Yaylacı ve smaçör Deniz Pınar Çiçekçi’nin 1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyeceği duyuruldu.

Göztepe, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde yeni sezona iddialı girmek için iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Göztepe, geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen libero Seray Yaylacı ile smaçör Deniz Pınar Çiçekçi’nin 1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyeceğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Smaçör pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu oyuncu Deniz Pınar Çiçekçi ve libero pozisyonunda oynayan 2003 doğumlu oyuncu Seray Yaylacı ile bir sezonluk daha sözleşme imzaladık.” ifadeleri kullanıldı.