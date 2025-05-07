Bölgenin iklimi, toprak yapısı ve geleneksel üretim yöntemleri sayesinde özgün nitelikler kazanan bu ürünler, hem yerel ekonomiye hem de Türkiye’nin tarımsal markalaşmasına katkı sunuyor. Daha önce Gönen İğne Oyası ve Erdek Kırmızı Soğanı'nın da tescil almasıyla birlikte, bölgenin coğrafi işaretli ürün sayısı dört oldu.

Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, yapılan tescil çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu tür gelişmelerin bölge tarımı için büyük bir kazanç olduğunu söyledi. Öztaylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya nüfusunun artışı, küresel ısınma ve doğal afetlerin tarım ve gıda üzerindeki baskısı her geçen gün daha da artıyor. Bu nedenle güçlü, sürdürülebilir ve risklere dayanıklı bir üretim altyapısı kurmak, hükümetlerimizin en temel önceliklerinden biri olmalıdır.” İş Bankası, aktif büyüklüğünü 3,7 trilyon TL seviyesine yükseltti

Coğrafi işaret başvurularının hazırlanmasında emeği geçen Gönen Ziraat Odası Başkanı Kemal Arpacı ve Erdek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüseyin Uz’a teşekkür eden Öztaylan, yerel aktörlerin bu süreçteki katkısının altını çizdi.

Yeni coğrafi işaret tescilleri, Gönen ve Erdek’in tarımsal değerlerinin hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda daha fazla tanınmasına zemin hazırlayacak.