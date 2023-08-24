Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Kent Konseyi, Çevre Mühendisleri Odası ile Vaillant işbirliğinde, Melemez’de gerçekleşen etkinlikte göçmen kuşların vedası dürbünlerle izlenirken, kuşların ardından uğurlama geleneği olarak su döküldü.



Mersin, göçmen kuşların mola ve dinlenme noktası

Özellikle süzülerek göç eden leylek, küçük akbaba, kartal, şahin, turna gibi kuş türleri, göç esnasında dinlenme ve mola yeri olarak Mersin’i tercih ederken, Mersin’de dinlenen kuşlar, yeni rotaları olan Afrika için yola koyuluyor. Her yıl gerçekleşen bu yolculuk, doğal denge ve ekosistem için önem arz ediyor. Yapılan uğurlama etkinliği de, göç eden kuşların korunmasına yönelik önemli bir farkındalık oluşturuyor.

Etkinliğe katılan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak doğal dengenin korunmasına katkı vermekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan danışmanı İbrahim Evrim, “Mersin göçmen kuşların yolu üzerinde olduğu için, her yıl böyle bir ritüel oluştu. Mersin’e de çok yakışan bir doğa olayı. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Sanki otoyol üzerinde bir tesiste duruyorlarmış gibi, buraya gelince dinleniyorlar. Bazen bir iki gün kalıp, tekrar gidiyorlar” dedi.



Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi aracılığıyla, çevre ve doğa üzerine önemli çalışmalar yaptıklarını da belirten Evrim, “Çevre koruma ve izleme çalışmaları ile doğamızı korumak için, sivil toplum örgütlerine destek veriyoruz. Mersin’in çok kıymetli bir coğrafyası var. Hayvanlarımız eksilmesin, artsın. Başkanımız Vahap Seçer de bu konulara çok önem veriyor” diye konuştu.



Etkinliğin, ekolojik dengenin önemine dikkat çekmek amacıyla önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade eden Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu da “Ekolojik dengede ve biyoçeşitlilikte doğanın büyüğü, küçüğü yoktur. Her birinin ayrı bir önemi ve kıymeti vardır. Bu etkinlik oldukça anlamlı, önemli bir farkındalık oluşturuyor. Bu kadar kıymetli ve değerli bir organizasyonla; binlerce yıldır devam eden sistemin içerisinde bu ritüeli uygulamak, bununla ilgili insanların üzerinde etkin bir farkındalık ve doğaya dönük bir barış oluşturmaktan dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.



Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Sinan Can, temel amaçlarının çevre sorunlarına ve biyoçeşitliliğe farkındalık oluşturmak olduğuna dikkat çekerek, “Bunu bir kültür olarak Mersin’e kazandırmak istiyoruz. Son zamanlarda iklim değişikliği ve buna bağlı olarak çevre sorunları artmakta. Çevre sorunları arttıkça da bu kuşlara, bu türlere karşı olan hassasiyet de artmaktadır. Biz bu canlıları korumak istiyoruz. Mersin de bunun farkında ve bu farkındalığı geliştirerek genişletmeye çalışıyoruz” dedi.



“Mersin, büyük göç yolunun tam merkezinde”

Doğa Derneği Mersin Bölge Sorumlusu Turan Çetin ise 12 bin kilometrelik büyük göçün tam merkezinde Mersin’in olduğunu belirterek, “Bulunduğumuz alan, uzun göç yolculuğu esnasında başta leylek, küçük akbaba, orman kartalı, atmaca, şahin, turna gibi kuşların dinlenme noktası. Kuşların beslenebileceği, birkaç gün dinlenebileceği ve dalga dalga geldiği önemli coğrafya alanlarından bir tanesidir” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların desteğiyle etkinliğin büyüdüğünü ifade eden Çetin, “Büyükşehir Belediyesi sadece insanların değil, burada yaşayan canlı ve cansız tüm varlıkların tamamı için görev yapıyor. Biz de kuşların göç yolunu araştırıyoruz” ifadelerine yer verdi. Leyleklerin göç ederken yaşadığı problemlerden olan elektrik direkleriyle ilgili de çalışmalar yaptıklarını ve 216 direğin izolasyonunu sağladıklarını ifade eden Çetin, “Tabii ki bu yetmeyecek. Mersin’deki tüm göç yollarında bulunan ve tehlike arz eden elektrik direklerinin izolasyonunu hayal ediyoruz ve amacımız buna hizmet etmek” diye konuştu.