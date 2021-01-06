انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا ، الموجة الزرقاء وتأثير السوق ثنائي الاتجاه

إذا فاز الديمقراطيون في الانتخابات ، فسيكون مجلس الشيوخ ٥٠-٥٠ وبما أن نائب الرئيس كامالا هاريس عضو طبيعي ، فإن غالبية الأصوات ستكون من الديمقراطيين. مجلس النواب ينتمي بالفعل إلى الديمقراطيين. في الواقع ، ستعني الموجة الزرقاء أيضًا المزيد من الإنفاق الحافز ، حيث سيكون الديمقراطيون هم المسيطرون على الإنفاق. قد تكون هناك حزمة مالية جديدة وأكبر في عهد بايدن الجديد ، واحتمال حدوث ذلك آخذ في الازدياد. بالطبع ، تعتمد العوامل التي ستهيمن من حيث رد فعل السوق على الاتجاه وإدراك المخاطر. في نفس الوقت اليوم ، من المتوقع الإعلان عن رئاسة بايدن رسميًا في الكونجرس. يساورها القلق من أن يحاول جناح ترامب تمديد العملية قدر الإمكان مع الاعتراضات ولن يفتح طريقًا رئاسيًا سهلًا لبايدن ، لكنه لن يفعل شيئًا سوى تمديد هذا الإجراء لبضع ساعات ، حيث سيتم بالفعل رفض جميع الاعتراضات.

تم الإعلان عن بيانات التصنيع ISM من يوم أمس عند ٦٠.٧ ، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس ٢٠١٨. على الصعيد العالمي ، يبدو هذا الاحترار في الولايات المتحدة مفاجئًا ، في حين أن الصين هي أول وأسرع عودة لظروف النمو قبل الوباء. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن هذا الاحترار يحدث في الصناعة التحويلية ، والتأثير الرئيسي لعمليات الإغلاق يكون على جانب قطاع الخدمات والطلب. تميل ديناميكيات التوظيف إلى التباطؤ بشكل عام. من المتوقع أن تسجل الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر القادم يوم الجمعة زيادة قدرها ٧٣ ألفًا فقط.